QuintoAndar aceitará pagamento do aluguel no cartão de crédito

O QuintoAndar, plataforma de aluguel, compra e venda de imóveis, anunciou nesta sexta-feira, 29, que permitirá a partir de agosto, o pagamento do aluguel por meio do cartão de crédito. Dessa maneira, ao ativar o pagamento recorrente, o inquilino será cobrado automaticamente todo mês no cartão de crédito que cadastrar na plataforma.

São aceitos cartões de crédito das bandeiras Mastercard, Visa e ELO. Para pagar o aluguel no cartão é necessário que o titular seja um dos inquilinos que constam no contrato de locação.

A nova opção é uma possibilidade para inquilinos que preferem centralizar as despesas mensais na data de vencimento da fatura do cartão, além de ser uma alternativa ao boleto, evitando pagamento de juros e multa em caso de atraso. Além da facilidade, possibilita que os clientes possam aproveitar os benefícios do cartão de crédito, que variam de acordo com cada banco, como cashback e acúmulo de pontos em programas de milhas, por exemplo.

Vale destacar que nova opção de pagamento envolve uma taxa mensal de 3% sobre o valor do aluguel, como é de costume na transação via cartões em plataformas online - e, por conta do lançamento, esse valor será reduzido em 50% por 2 meses (a 1,5%) para inquilinos que aderirem à novidade de durante o mês de agosto.

“Esta é mais uma facilidade para atender a preferência de nossos clientes, considerando que o cartão de crédito é o meio de pagamento mais usado pelos brasileiros em compras online, segundo o SPC Brasil. É uma opção que traz mais agilidade com toda a segurança pela qual já somos reconhecidos no mercado”, afirma Caio Oliveira, diretor de produto para locação do QuintoAndar.

Ele acrescenta que somente no período de teste, a adesão à novidade foi 20% acima do que o esperado. Para fazer a ativação, os inquilinos devem acessar a área “Contrato e boletos” no site ou aplicativo do QuintoAndar e clicar em "Ver aluguel". Em seguida aparecerão as opções de pagamento. O cliente pode cancelar a recorrência a qualquer momento.