Uber Eats, Rappi e iFood na Black Friday: pratos a partir de R$ 1

A Black Friday chegou aos aplicativos de delivery. Na data promocional, aplicativos como Uber Eats, Rappi e iFood promovem ações de desconto que incluem lanches por 1 real, descontos de até 90% e ações que valem prêmios ao consumidor. Veja a seguir.

Uber Eats

No Uber Eats, a promoção começa na sexta-feria, 26, e vai até segunda-feira, 29. Na sexta-feira, quem fizer dois pedidos no Uber Eats ou dois pedidos de mercado a partir de 40 reais, ganha desconto de 30% em cinco viagens de Uber. Para os assinantes do Uber Pass o desconto é maior, de 50%.

Assinantes do Uber Pass também poderão comprar o Milk Shake Crocante do Bob's de 300 ml por 1 real (o valor original é 13,90 reais). Quem estiver em São Paulo ou no Rio de Janeiro e quiser comida mexicana também poderá procurar pelo Crunchy Taco Supreme Carne do Taco Bell. O lanche sairá por 1 real aos usuários Uber Pass.

Há ainda promoções para quem não quiser esperar a sexta-feira chegar. Até hoje, assinantes Uber Pass poderão levar o Big King do Burger King por 5 reais (o preço original é 18,90 reais). O Açaí Concept também participará da promoção, com o copo Tradicional 500 ml + Granola + Banana + Leite Condensado por 5 reais (o valor original é 20,90 reais).

O Uber Eats também terá restaurantes parceiros com promoções do tipo "Compre 1, Leve 3". As ofertas incluem hambúrgueres, sanduíches, cookies, tacos, entre outros. Dentre os estabelecimentos participantes estão Subway, Vivenda do Camarão, Johnny Rockets, Taco Bell e Giraffas. O consumidor deve consultar os produtos e as regiões atendidas pelo app.

Rappi

O aplicativo Rappi também estará com descontos em restaurantes espalhados por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Natal, Campinas e Ribeirão Preto. Os descontos podem variar de 30% a 90%.

Dentre os restaurantes em promoção há desde fast-food até a alta gastronomia. Em São Paulo, na categoria hambúrguer, o consumidor encontra 50% de desconto nas marcas Bullger, Patties, Z Deli, Jerônimo e Madero.

Já os fãs da culinária japonesa poderão encontrar pratos de até 42% de desconto nos restaurantes NKK Sushi, Oguru Sushi Bar, Kiichi e Ryo.

Na alta gastronomia, o argentino Pobre Juan terá até 30% off, o Jamile, do chef Henrique Fogaça, terá 23% de desconto, e o Pipo, do chef Felipe Bronze, oferece até 30% off.

Já no Rio de Janeiro, mais de 100 cozinhas estão com descontos que variam de 20% a 75%.

O Bar do Elias, por exemplo, terá 75% de desconto em alguns pratos. Na categoria hambúrguer, o B de Burger, o Curadoria e o Hell’s Burger oferecem 50% de desconto.

Na culinária japonesa será possível encontrar pratos promocionais nos restaurantes Leve Sushi (até 50% off), Sushi Leblon (até 50% off), Naga (até 30% off) e Gurumê (até 20% off).

Na alta gastronomia, o restaurante SUD|O Pássaro Verde dará desconto de até 30%, assim como o Da Roberta (até 30% off), ambos comandados pela chef Roberta Sudbrack. Já a Rotisseria Sírio-Libanesa oferece até 50% de desconto, enquanto o tailandês Nam Thai terá até 30% off.

A parte de supermercados do Rappi terá mais de 3.000 produtos em promoção, que variam de 30% a 70% off. Além disso, mais de 50 varejistas oferecerão entrega e taxa de serviço grátis durante a semana da Black Friday. Categorias como bebidas, limpeza, produtos para bebês e dermocosméticos vão ter descontos-surpresa ao longo da semana, válidos apenas para compras no aplicativo.

iFood

O iFood aposta em ações de caça a cupons para engajar o consumidor e oferecer descontos. A ação está acontecendo durante todo o mês de novembro, inclusive no fim de semana da Black Friday, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, e na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Ao chegar ao local, os interessados verão um mapa, com dicas e pistas para achar os cupons com as ofertas. Os participantes deverão desvendar a pista do dia, encontrar o tesouro e compartilhar nas redes sociais. Quem acertar a charada final ganha um prêmio que será revertido em créditos no iFood. A iniciativa tem um limite de 300 prêmios por dia.

O app também terá descontos de até 60% em produtos do iFood Mercado, com preços a partir de 0,99 real. Oferece também promoções de pratos no aplicativo.