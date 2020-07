Thammy Miranda em campanha de Dia dos Pais: o que a Natura ganha com isso?

Desde que Thammy Miranda publicou um vídeo com o filho para um publieditorial de Dia dos Pais da Natura, o assunto tomou conta das redes sociais e dividiu os internautas entre apoiadores e os com atitude transfóbica.

A repercussão passou a envolver inclusive outras personalidades com muitos seguidores como Felipe Neto, que se ofereceu para fazer campanha gratuita para a fabricante de cosméticos, e Silas Malafaia, que incentivou um boicote. Enquanto isso, a Natura se limitou a divulgar um único posicionamento de apoio “a todas as maneiras de ser homem”. Mas, o que a marca ganha com isso?

Segundo um levantamento realizado pelo consultor de estratégias em mídias sociais Douglas Gomides, a Natura tem que comemorar a visibilidade da marca. “Quem não ter haters nunca vai ter lovers, a marca estar em alta é bom para os negócios”, diz.

No dia 25 de julho, por exemplo, a Natura era tão procurada no Google quanto a concorrente Boticário, mas desde ontem há um salto na proporção e a Natura alcança o índice de busca 100 — o valor máximo da análise — enquanto do Boticário fica por volta de 10.

O relatório de Gomides mostra ainda que a Natura vinha ganhando cerca de 2 mil seguidores por dia no Instagram, mas ganhou 21,5 mil de ontem para hoje, e 5,3 mil nas 24 horas anteriores. Já o Thammy Miranda ganhou 23,5 mil novos seguidores no último dia.

“Mesmo que muitos deixem de seguir a marca e o empresário, eles ganham novos seguidores mais qualificados e engajados com o propósito exposto”, afirma. É possível perceber também que O Boticário e Silas Malafaia mantiveram a quantidade regular de novos seguidores — algo em torno de 1 mil e 2 mil por dia.

Além do alcance nas redes, a fabricante de cosmético tem ganhado nos negócios. Hoje e ontem as ações na bolsa crescem cerca de 6%. “As críticas na internet são seletivas e passageiras, os resultados na bolsa mostram como a empresa ganha ao se posicionar”, afirma Gomides.

Menções nas redes

A campanha de Dia dos Pais da Natura conta ainda com outros influenciadores nas redes sociais, como Babu Santana e Henrique Fogaça. Mas, Gomides lembra que a estratégia foi pensada e produzida pela DPZ&T, agência que criou a campanha de investimento do Itaú e gerou polêmica com a XP Investimentos, chegando a ser citada como combinada por usuários das redes sociais, visto que o Itaú detém 49,9% do capital da XP.

“Faz um mês que a campanha aconteceu e gerou muitas menções, é possível que nos dois casos o mais importante é ser visto e lembrado”, diz Gomides.