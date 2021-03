Super Bowl: GM foca em carros elétricos no vídeo com comediante Will Ferrell

A montadora GM divulgou uma versão do comercial do tradicional Super Bowl antes do evento, que ocorre neste domingo, 7. No vídeo os comediantes Will Ferrell, Kenan Thompson e Awkwafin querem, com humor, tirar a Noruega do topo do ranking de maior concentração per capita de carros elétricos.

Para isso eles embarcam em uma jornada até a Noruega com os veículos Cadillac Lyric, que será o primeiro SUV elétrico da marca e tem lançamento previsto para 2022, e o GMC Hummer EV, que teve 10.000 unidades vendidas nos primeiros 10 minutos.

Apesar do humor, que traz sentimentos como o de surpresa do comediante que se surpreende com a beleza da Noruega, enquanto seus amigos estão perdidos em outro local, o comercial pouco explica sobre os veículos ou mesmo algum dado das vendas de veículos elétricos em cada país.

Na Noruega, em janeiro deste ano, 80% das vendas foram de veículos elétricos e híbridos, sendo 53% deles modelos totalmente elétricos, segundo informações do UOL.

Assista a versão de 90 segundos do filme com áudio e legenda em inglês: