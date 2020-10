Smiles promove Apple Day e iPhone 11 tem 50% de desconto

O Smiles, programa de fidelidade da GOL, promove em seu marketplace o Apple Day, que oferece descontos em produtos Apple tanto para acúmulo quanto para resgate de milhas. As oportunidades são para celulares, tablets e acessórios, válidas entre sexta-feira, 23, e domingo, 25.

Aprenda como investir melhor para comprar o seu novo Iphone. Conheça o curso Manual do Investidor da EXAME Academy.

Um dos destaques para resgate é a oferta do iPhone 11 64GB Black que está com 50% de desconto na compra com pontos. Na prática o produto sai de 484.699 milhas por 246.186 milhas para quem não é assinante do Clube Smiles, ou 240.032 milhas, para quem faz parte do programa de assinatura.

A promoção permite também o acúmulo, com até sete milhas por real gasto, dependendo do produto e se o participante é assinante ou não. Por exemplo: na compra do iPhone 11 64GB White por R$4.559, o cliente Clube Smiles acumula 31.913 milhas.

Com a quantia, é possível resgatar uma passagem para Salvador, considerando cada trecho a partir de 7.400 milhas, inclusive em dezembro, segundo a empresa. Também há oportunidades para viajar em 2021 pela América do Sul, com trechos para Mendoza e Santiago a partir de 27 mil milhas, todos com saídas de São Paulo.

Outra promoção é o Fone de Ouvido Apple EarPods que sai por R$ 179,90 com acúmulo de seis milhas por real gasto para membros do Clube.