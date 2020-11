Santinho eleitoral vira cupom de desconto no Burger King

As eleições municipais estão chegando e com o objetivo de fazer com que o acumulado de material político impresso, mais conhecido como “santinho”, seja o menor possível nas ruas, Burger King lança a campanha “Cupom Democrático”.

No próximo domingo, 15/11, dia da eleição, o cliente que apresentar um santinho de qualquer candidato terá desconto em ofertas eleitas pelo voto popular do júri de fãs de BK do Brasil. A votação começou nesta sexta-feira, e o combo mais votado terá 35% de desconto.

Essa não é a primeira vez que o BK faz uma campanha que se relaciona com as eleições. Em 2018, a rede de fast food lançou Whopper em Branco, uma campanha que evidenciava as consequências de votar em branco.

“O Burger King busca fomentar ações sociais como essa, que carrega um dos nossos principais pilares: a responsabilidade socioambiental, além da importância do voto e da democracia”, diz Thais Souza Nicolau, diretora de marca do Burger King no Brasil.

A campanha foi idealizada pela agência Ginga.