Sanofi lança linha de produtos para ajudar a dormir

A farmacêutica Sanofi está lançando dois produtos para pessoas com problemas de sono, com a marca Novanoite.

O primeiro, chamado Novanoite Tripla Ação, é um fitoterápico extraído do maracujá, com ativos que, segundo a Sanofi, ajudam a desacelerar, pegar no sono e dormir por mais tempo.

O segundo produto é o Novanoite Melatonina, de uso noturno. A melatonina é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo e que serve como indutor de sono. A Anvisa liberou recentemente a venda de medicamentos com melatonina sem prescrição médica.

Os novos produtos da Sanofi terão campanhas online e offline, além de ações nos pontos de venda para apresentá-los ao consumidor.

Em pesquisa encomendada pela Sanofi ao Instituto Ipsos, oito em cada dez entrevistados declararam não ter uma boa noite de sono. Ainda segundo o levantamento, 55% da população afirma ter dificuldade para começar a dormir.