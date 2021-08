Sadia lança linha de alimentos com menos ingredientes

A marca de alimentos Sadia acaba de anunciar o lançamento da linha Livre&Lev, uma aposta em itens com menos ingredientes, e mais comuns na cozinha brasileira, como cebola, alho, creme de leite, manteiga, pimenta-do-reino e mais.

Entre os primeiros produtos da linha estão o presunto, de carne 100% pernil suíno, livre de corantes e feito com oito ingredientes. Já os wraps congelados são feitos com ingredientes como tomate seco, rúcula, peito de frango, mostarda e mel, e que ficam prontos em minutos, já que vão do freezer para o micro-ondas, forno ou airfryer.

Os pratos porcionados trazem opções de proteínas, carboidratos e vegetais que permitem ao consumidor montar refeições variadas e equilibradas. As opções de pratos congelados são: arroz integral, purê de mandioquinha-salsa, feijão carioca, proteínas de carne e frango e mix de vegetais.

Para a comunicação, a Sadia Livre&Lev aposta num portal dedicado à linha, além de rótulos para que o consumidor entenda cada vez mais sobre o que come e como essas escolhas impactam em sua rotina alimentar. Os ingredientes são comunicados em termos conhecidos pelo público (o sal, por exemplo, é nominado como “sal”, e não como sodium chloride).

“Estamos oferecendo mais uma solução para aqueles que desejam uma alimentação mais leve, com a transparência de ser feita a partir de ingredientes e processos conhecidos e mostrando que é possível aliar tecnologia, praticidade e sabor”, diz Marcelo Suarez, diretor de marketing das marcas BRF.

Visão 2030 da BRF

O lançamento de Livre&Lev está de acordo com as estratégias da BRF rumo a um crescimento sustentável. Para isso, a empresa impulsiona o ritmo de inovações, atingindo 7,2% da receita, ante 6,7% do 1 trimestre de 2021, com o lançamento de 37 produtos no mesmo período. Já a participação do mix de valor agregado alcançou o maior resultado histórico no Brasil, com 84,2% do volume comercializado.

Além disso, um levantamento feito pela consultoria Mintel, de forma online em junho de 2020, com 1500 participantes brasileiros, maiores de 16 anos, de todas as classes sociais; mostra que já há uma preocupação considerável por parte do público em relação a como os produtos são produzidos.

Na pesquisa, 47% das mulheres entrevistadas afirmaram ser “muito importante” (inclusive já praticando em suas rotinas de compra) optar por alimentos e bebidas que contenham apenas ingredientes conhecidos. E entre homens, a tendência também é forte: 39% afirmam possuir a mesma prática.

Considerando as faixas de renda, há um equilíbrio: embora os participantes dos grupos A/B sejam os mais engajados neste movimento (46%), nota-se interesses próximos por parte do público C (41%) e D/E (43%).

O mesmo levantamento ainda revela que o consumidor começa a ficar mais atento à quantidade de componentes que cada produto carrega em sua formulação, mostrando uma oportunidade de mercado que pode ser explorada, e se relfete na linha Livre&Lev.

Nesse caso, 32% dos participantes da região Sudeste afirmam que, no momento de compra, já dão preferência a produtos fabricados com menos ingredientes, pois consideram esse um fator “muito importante”.

O público masculino em geral mostra-se com engajamento próximo ao feminino, com 31% dos homens entrevistados aderindo à prática, enquanto 33% das mulheres afirmam o mesmo. A classe A/B novamente é a maior adepta do movimento (41%), mas com números relevantes nas classes C (26%) e D/E (31%).

“O mercado está em constante evolução e, com isso, as demandas dos consumidores são por variedade e novas formas de buscar equilíbrio e saudabilidade. Como indústria, temos o dever de oferecer respostas rápidas e assertivas a esses desejos – e na BRF temos a missão de crescer de forma sustentável e transparente, sempre aliando tecnologia e informação em nossos processos. Sadia Livre&Lev é uma iniciativa que demonstra nossos compromissos com o consumidor, nosso DNA de inovação e todos os valores firmados pela BRF na visão 2030”, afirma Sidney Manzaro, vice-presidente de mercado da BRF.

Os consumidores de São Paulo já encontram a linha em redes varejistas, bem como na loja modelo da BRF, Mercato Sadia, também na capital, e no e-commerce da Companhia Mercato em Casa.