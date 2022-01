Casas Bahia, Magalu e Americanas: promoções têm desconto de até 80%

Na tradicional queima de estoque promovida pelas varejistas durante o mês de janeiro, a Casas Bahia e o Magalu já anunciaram promoções. Os descontos serão aplicados em produtos selecionados a partir desta sexta-feira, 7, e estarão presentes tanto na loja física quanto no site e aplicativo.

Nas Casas Bahia, os descontos devem chegar a 70% e os descontos poderão ser aproveitados até o dia 8 de janeiro. Para atrair os consumidores à loja física, a varejista vai operar a megaloja da Marginal Tietê em horário especial na sexta-feira, 7, e no sábado, 8. Na sexta, a loja abre às 7h e fecha às 23h, e, no sábado, o horário de funcionamento será das 8h às 22h.

Eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, utilidades domésticas, pneus, produtos de limpeza, fraldas estão em promoção. Além disso, a companhia vai oferecer pagamento facilitado durante todo o período de liquidação, sendo possível realizar compras em até 30 vezes sem juros no cartão Casas Bahia e começar a pagar as compras em até 100 dias.

No caso do Magalu, a promoção tem o nome de Liquidação Fantástica e será realizada de sexta-feira, 7, a domingo, 9. Serão 19 mil itens em promoção, com destaque para lavadoras de roupa, tanquinhos, geladeiras, fogões e utilidades domésticas, além de TVs, travesseiros e aparelhos de jantar. Os descontos devem chegar a 80%, com itens mais baratos até mesmo do que na Black Friday, como afirma a varejista em comunicado.

Veja abaixo algumas das ofertas da Casas Bahia:

Produtos em oferta nas lojas, no site e no app da Casas Bahia desde 03/01*:

- TV SAMSUNG 60 POLEGADAS LED UHD 4K

- ARMÁRIO DE 6 PORTAS E 4 GAVETAS DEMOBILE CASTRO II

- LAVA ROUPAS ELECTROLUX 11 KG 110V

- CELULAR LG K52 3GB / 64GB CINZA DESBLOQUEADO

- SOFA 3 LUGARES LUIZZI MONTANA RETRÁTIL E RECLINÁVEL

- SOFA 3 LUGARES PHORMATTA BERLIN II RETRÁTIL E RECLINÁVEL

Oferta exclusiva no site da Casas Bahia a partir de 03/01*:

- AMACIANTE CONCENTRADO DOWNY PERFUME COLLECTION ADORÁVEL 1,35L

Produtos em oferta no site e nas lojas da Casas Bahia a partir de 04/01*:

- TV PHILCO 50 POLEGADAS

- COZINHA DOMY

- CELULAR MOTO E7 32 GB AQUAMARINE DESBLOQUEADO XT2095-1

- COLCHÃO DE CASAL COM MOLAS ENSACADAS 138 ITÁLIA COM BOX

Oferta exclusiva no site da Casas Bahia a partir do dia 04.01*:

- CONJUNTO DE PANELAS TURIM TRAMONTINA 10 PEÇAS

Produtos em oferta no site e nas lojas da Casas Bahia a partir do dia 05.01*:

- COLCHÃO CASAL SEMI-ORTOPÉDICO PREMIUM GEORGIA

- REFRIGERADOR FROST FREE 472L CONTINENTAL

- SMART TV 42 PHILCO FHD

- NOTEBOOK LENOVO CI5

*ofertas válidas enquanto durarem os estoques

Americanas

A empresa também vai oferecer descontos, até o dia 10 de janeiro. Serão produtos com preço reduzido em até 80% em mais de 1.700 lojas físicas, além do site e aplicativo. Além disso, a queima de estoque terá até 50% de cashback para quem pagar com o app Ame Digital.

Entre as ofertas, estão itens como Smartphone Samsung Galaxy A32 128GB por R$ 1.329,10 à vista, Escova Secadora Cadence 4 em 1 por apenas R$99,99, Ar Condicionado Electrolux 9.000BTUs por R$ 1.379 em até 10x sem juros, Pneus Pirelli com 20% de cashback pagando com o super app Ame Digital e Smart TVs de 50” a partir de R$ 1.999,99 à vista.

Já nas lojas físicas, os clientes podem encontrar ofertas como Tablet A7 Galaxy 32GB T225 4G Samsung por R$ 1.199,00, Game PS4 Resident Evil Village por R$ 199,90 e Nintendo Switch 32GB Cinza por R$ 2.799,00.

Ofertas no Site e app

Smart TV AOC Roku LED 43'' por R$1699,99 à vista

Patins infantil Brink+ Retrô 4 Rodas tamanho 35-36 Branco por R$ 299,99

Boneca Bebê Realista Brink+ Nina 48cm de Silicone com 10 Acessórios por R$ 299,99

Kit 11 peças elástico extensores Life Zone com 5 intensidades para exercício por R$ 89,99

Headset gamer DPX hk15 com iluminação de led e conexão USB por R$ 79,99

Panela de pressão elétrica Classic Home multifuncional 5L CH50 vermelha 127V por R$ 329,99

Jogo De Banho Casa & Conforto By Buddemeyer Unicolor Rosa 5 Pecas por R$ 99,99

Cobertor Solteiro Basic+ Estampado Comfy Listras Azul por R$ 45,99

Par de caneleiras Life Zone com peso 1kg por R$ 49,99

Galaxy Tab A7 Lite (wi fi) 64GB Grafite por R$ 999,00

Galaxy Watch4 Lte 40mm Ouro Rose por R$ 1.619,10

Galaxy Buds2 Preto por R$ 478,99

Lojas físicas

Ventilador 30cm Fama Preto por R$ 109,90

Agenda espiral executiva pampola redoma por R$ 24,99

Mop Giratório HO059 Multilaser por R$ 129,90

Fritadeira Air Fryer AF-34 Mondial por R$ 379,99

Energético Red Bull 250ml - 1 por R$8,49. Na compra de 2, a 2ª unidade sai por 5,99

Leite UHT Integral 1L Piracanjuba - 1 por R$ 5,49 - Leve 6 por 23,94. Na promoção, cada um sai por 3,99

Sabão líquido Omo 3L por R$ 26,99

Kit Shampoo + Condicionador Pantene por R$ 21,99

Protetor Solar Sundown FPS30 200ML por R$ 29,99

(*) Consulte as condições e a disponibilidade do serviço para o produto e para o CEP informado.

(**) Consulte a validade das ofertas no site, app ou lojas físicas da Americanas.