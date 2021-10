Pré-venda do iPhone 13: KaBuM! dá cupons para concorrer a Tesla e PC Gamer

O KaBuM!, maior e-commerce de tecnologia e games da América Latina, anunciou nesta sexta-feira, 15, uma promoção para quem comprar um iPhone 13 na pré-venda.

Ao adquirir o smartphone, os clientes vão garantir até 300 cupons para concorrer a um ultra PC Gamer e um Tesla Model 3. O prêmio inédito faz parte da sexta edição da Super Máquina, realizada anualmente pelo e-commerce.

O ultra PC Gamer conta com um processador Intel Core i9, placa de vídeo GPU RTX 3090, 128 GB de memória, além de refrigeração customizada e iluminação RGB. É um computador completo e de alta performance.

O outro prêmio é um marco na história automotiva: o Tesla Model 3, um sedã 100% elétrico, que conta com controle remoto, câmeras inteligentes e sensores ultrassônicos. O carro tem autonomia para rodar até 423 km com uma única carga e chega aos 100km/h em apenas 5,3 segundos.

Para concorrer ao prêmio avaliado em mais de meio milhão de reais, é necessário realizar compras a partir de R$200. No entanto, é possível potencializar as chances de ganhar a promoção ao adquirir o novo iPhone das seguintes formas: realizar a compra pelo App do KaBuM!; utilizar o PIX como meio de pagamento ou ser Cliente Prime Ninja.