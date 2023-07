Perrengue, humor e emoção: saiba como será o Dia dos Pais para o Magalu

Quem tem filhos sabe que o dia a dia com eles se divide entre momentos enternecedores e muitos perrengues. Mas mesmo os problemas trazem seu encanto e no fim formam as memórias engraçadas do futuro. Esse é o espírito da nova campanha do Magalu para o Dia dos Pais, celebrado no próximo 13 de agosto.

Os filmes retratam, com humor e emoção, situações inusitadas que os pais passam com seus filhos. Nos filmes, entre as histórias estão o bebê que joga o celular do pai no prato de mingau, o filho que lava o controle de videogame, aquele que joga o barbeador na privada.

A ideia da campanha, segundo a empresa, é potencializar as vendas de diferentes categorias, como ferramentas, eletrônicos, games e cuidados pessoais, além de telefonia. No final, uma mensagem convida o espectador a acertar na surpresa para o pai no Magalu.

“Com os filmes, além de gerar algumas risadas, apresentaremos o sortimento de produtos do nosso marketplace e, consequentemente, as sugestões de presentes para a data”, diz Bernardo Leão, diretor de marketing do Magalu.

Tema veio das redes sociais

A campanha não busca apenas conversão. “Queremos trazer à lembrança momentos que marcam a relação de pai e filho, de forma verdadeira e bem-humorada. Nosso objetivo vai além de fomentar a compra de presentes. Queremos conectar as pessoas à marca”, afirma Bernardo Leão, diretor de marketing do Magalu.

Leão conta que, apensar de ser uma empresa com mais de 60 anos, o Magalu é uma marca democrática, com penetração em todas as faixas etárias. “Mas a sazonalidade da celebração aumenta a participação da faixa entre 25 e 40 anos”, diz o executivo.

A ideia para a campanha surgiu após a análise do tema nas redes sociais. O Magalu percebeu que havia um grande volume de conversas de pais contando as artes que seus filhos aprontam, gerando muito engajamento, e confirmou isso com os dados obtidos pela plataforma Splinkr.

Somente no último ano foram mais de 40.000 menções a incidentes como crianças quebrando objetos, que geraram um alcance de 107 milhões de usuários. São situações mais do que rotineiras na relação entre pais e filhos, e a empresa decidiu explorar isso nos filmes publicitários que acaba de lançar.

Hit do Razão Brasileira é a trilha sonora

O pagode "Eu menti", popularmente conhecido como "Aí vem o despespero", hit do Razão Brasileira, foi a trilha sonora escolhida para embalar o filme principal da campanha, numa voz infantil. A canção que marcou gerações nas diferentes histórias ajuda a mostrar vínculo emocional da relação entre pais e filhos.

A campanha, produzida pela agência de publicidade Ogilvy e que será veiculada na televisão - Globo, Band e Record - e nas principais redes sociais do Magalu - Youtube, TikTok, Facebook, Twitter e Instagram, conta ainda com filmetes de 15 segundos para as redes sociais.

"Essa é uma campanha divertida e bem-humorada que enxerga a paternidade de um ponto de vista diferente, histórias de filhos travessos que já deram algumas ‘surpresinhas’ para os pais. As narrativas presentes nos filmes são de fácil reconhecimento e representam recortes de vida que a maioria das pessoas já viveu, seja como pai ou como filho”, afirmam Pedro de Gouveia e Denis Peralta, diretores de criação da Ogilvy.