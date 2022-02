Os planos e os números da marca de Yasmin Brunet para 2022

Números acima das expectativas definiram o primeiro mês de vendas da marca de cosméticos da influencer digital Yasmin Brunet.

Lançada no dia 7 de fevereiro, a Yasmin Beauty vendeu R$ 1 milhão em menos de 24 horas. Foram cerca de 10 mil frascos do óleo capilar para o cabelo da marca.

O produto batizado de Óleo de Yasmin é composto de óleos naturais. Nele, há uma mistura de óleo de argan, de oliva, de coco, de linhaça, macadâmia, girassol, abacate e rícino.

Desde o dia 7 de fevereiro, a marca vendeu outros 10 mil frascos e está se aproximando de esgotar o lote inicial de 20 mil unidades produzidas. Agora, outro lote de mais 20 mil frascos foi encomendado.

"Nunca cogitamos que o primeiro produto não seria um óleo porque de fato é o que ela usa. Há anos ela fala sobre os mesmos óleos. Pensamos na mistura para ficar mais escalável e prática. Chegamos a testar 50 fórmulas diferentes", conta Pedro Castro, CEO do grupo Ei, Beleza, sócio da influencer.

Tanto Pedro quanto Yasmin defendem que o produto apresente formas que vão no sentido contrário do que o mercado apresenta, como a ausência de silicone.

No caso dos xampus, que a marca ainda vai lançar, a aposta é na ausência de espuma. A Yasmin Beauty também quer lançar em breve um condicionador e um máscara hidratante. No segundo semestre, devem ser lançados um leav-in e um protetor térmico.

A Ei, Beleza cuida do chamado backoffice, da fabricação e pesquisa e desenvolvimento. Outras marcas que fazem parte do grupo, fundado durante a pandemia em Minas Gerais, são a ImuneHair, FarmaDelas e BumBum Cream. O grupo também decidiu investir no mercado pet com os produtos da marca Limpatinhas

No lançamento da Yasmin Beauty, no início de fevereiro, a ideia foi usar o próprio alcance orgânico das publicações de Yasmin para chegar ao público.

Segundo Pedro, a ideia é que a marca de cosmético seja uma extensão da própria marca. O símbolo usados nas embalagens, por exemplo, foi desenhado por uma amiga de Yasmin para virar uma tatuagem, mas hoje compõe a marca.

"Foi muito bem-sucedido pegar a imagem dela e estender isso para o produto".

A ideia da marca é chegar em e-commerces grandes de beleza, como Beleza na Web e Época, mas as vendas no momento ainda são todas diretas.

Para Pedro, associar uma marca de cosmético a um nome de uma personalidade tem vantagens e as possívels vulnerabilidades foram vistas de outra forma pela equipe.

"Um medo que a gente perdeu foi mercado que ajudou a gente a perder. A Nati Vosa e a Carol Bassi assinam a marca delas e foram vendidas. Às vezes os empresários têm receio de a influenciadora não querer mais fazer a marca. A gente viu que se a marca for bem-feita, ela consegue até se sobrepor a isso. Não que a gente pretenda fazer isso. Não vemos a influenciadora como uma caixa de dinheiro andante. As pessoas pecam nisso, veem alguém famoso, querem fazer um produto com ela e fazer dinheiro. Tem de se perguntar: vai fazer por quê? O cabelo da Yasmin sempre foi famoso, ela sempre falou muito dele", explica Pedro.