Bilionária? Quase lá: por que Selena Gomez ainda não alcançou o US$ 1 bilhão

A lista de cantoras bilionárias é, na verdade, bem curta. Segundo a Forbes, só duas chegaram ao posto: Taylor Swift, a única do ranking cuja fortuna de US$ 1,6 bilhão vem exclusivamente da músic, e Rihanna, que tem patrimônio estimado em US$ 1,4 bilhão. A mais próxima bilionária a entrar na lista é Selena Gomez — e ela já estaria lá se não fosse a Wondermind.

Nos últimos dias, surgiram notícias sobre as dificuldades financeiras da empresa, uma startup de saúde mental cofundada pela cantora. Lançada em 2021, a Wondermind enfrentou graves problemas de liquidez e deixou de pagar funcionários, freelancers e fornecedores. A situação culminou com a demissão de nove empregados e somente quatro seguem no quadro de colaboradores. A CEO, Mandy Teefey, revelou em uma conversa enviada à Forbes que tomou um empréstimo contra sua própria casa para tentar salvar a empresa.

Apesar dos problemas financeiros, a Wondermind conseguiu quitar as dívidas pendentes, mas o caso levou a uma discussão maior sobre o patrimônio de Selena Gomez e seu poder financeiro.

Qual é a fortuna de Selena Gomez?

A Bloomberg recentemente estimou que a fortuna da cantora já girava em torno US$ 1,3 bilhões em 2024, com origem sobretudo no bom faturamento da Rare Beauty, marca de maquiagem de Gomez que ganhou destaque desde seu lançamento, em 2020.

No entanto, a Forbes, com base em uma análise mais detalhada, coloca o valor estimado da fortuna da artista em cerca de US$ 700 milhões. De fato, parte dessa fortuna está atrelada à participação de Gomez na Rare Beauty, de 51%. Mas a marca toda é avaliada em 1,3 bilhão de dólares desde o ano passado, com base no feedback de especialistas do setor ouvidos pela revista.

Além da linha de maquiagem, Selena Gomez também obteve US$ 90 milhões com a carreira como atriz e musicista. Isso inclui ganhos significativos com colaborações de marca, como o contrato de US$ 30 milhões com a Puma, e o papel de protagonista e produtora executiva da série “Only Murders in the Building”, que também gerou uma enorme receita.

Apesar do sucesso, a participação de Selena na Wondermind foi limitada. A empresa teve dificuldades para conseguir mais financiamento após a primeira rodada de US$ 5 milhões arrecadados em 2022, e fontes internas ouvidas pela Bloomberg afirmam que Selena e Teefey investiram US$ 8 milhões do próprio bolso na startup até meados de 2023.

Uma nova rodada de investimentos, que deveria trazer novos fundos ainda não foi concretizada.

O sucesso da Rare Beauty

Apesar dos altos e baixos da Wondermind, a Rare Beauty continua a prosperar. O sucesso contínuo da marca deve-se a sua capacidade de se sustentar independentemente de Selena Gomez, mantendo os valores que ela defende e ressoam com seu público.

Em 2023, a marca faturou cerca de US$ 367 milhões em receita. Só o blush líquido "Soft Pinch", quer se tornou viral nas redes sociais, gerou receita de US$ 70 milhões em 2022.