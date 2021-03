Melissa lança "Dia da Melisseira" e distribui milhares de cupons

A marca Melissa aproveitou o Mês do Consumidor para lançar o "Dia da Melisseira" nesta segunda-feira, 22. A comemoração se dá com a distribuição de 60 mil vouchers em todos os clubes da marca no Brasil.

O que os empreendedores de sucesso têm em comum? Inovação será a chave de 2021. Fique por dentro em nosso curso exclusivo

Desde 2016 a Melissa fortalece a relação com o seu fã clube para a cocriação de eventos, participação em debates, produção de encontros para troca de informações, apresentação antecipada da coleção e até mesmo para discussões de estratégias e desenvolvimento de produtos.

"Ao longo dos últimos anos, fomos intensificando o relacionamento com o nosso time. Hoje, as estratégias da Melissa levam muito em conta como as fãs da marca irão receber determinadas ações, por exemplo. Também é uma tarefa contínua entendermos como estreitar ainda mais a relação com esta comunidade tão grande que possui conexão verdadeira e longeva conosco. A criação do Dia da Melisseira foi abraçada por nós como uma data proprietária", diz Raquel Scherer, gerente geral da Melissa.

Com a ação “We <3 Melissa – Cadastre e Ganhe”, será possível resgatar um dos 60 mil cupons virtuais com descontos e brindes, através de ativações com a base cadastrada das lojas e redes sociais, além de um site criado especialmente para a data. A promoção conta com vouchers de R$ 20, R$ 25 e R$ 30, e com um chaveiro.

Nas cidades em que as lojas estão fechadas por conta da pandemia, os clientes poderão usufruir dos cupons entrando em contato diretamente com os Clubes e solicitando o envio de produtos por delivery.

Só não fazem parte da promoção a linha Sun, nova categoria de produtos lançada recentemente para o alto verão, e os sapatos que já estavam com descontos. Os presentes duram até que os vouchers se esgotem e os produtos devem ser retirados até 4 de abril.

Especialmente neste primeiro ano, para se destacar em relação à semana do consumidor, a ação inédita será a partir de 22 de março, mas a data escolhida pelos clientes é 18 de março, Dia Oficial do Fã.