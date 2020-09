Mascote do Burger King beija Ronald McDonald em campanha; entenda

Uma campanha publicitária do Burger King na Finlândia celebra o orgulho LGBTI+ com uma imagem na qual o mascote da rede de fast-food beija Ronald McDonald, o ícone do concorrente McDonald’s.

O anúncio intitulado “O amor conquista tudo” acontece em uma parceira oficial do Helsinki Pride, a parada LGBT+ da cidade, que ocorre até 13 de setembro.

A gerente de marca do Burger King Finlândia, Kaisa Kasila, disse em comunicado que a peça publicitária é um reflexo dos valores da empresa. “O Burger King sempre defendeu a igualdade, o amor e o direito de todos serem do jeito que são”, diz. “O único caso em que pode não parecer é quando estamos brincando com nosso concorrente, mas sabemos que o McDonald’s também apoia os valores que defendemos”.

A campanha foi publicamente elogiada pelo brasileiro Fernando Machado, chefe global de marketing do Burger King.

Proud to see Burger King Finland as the official partner of The Helsinki Pride. Even more proud of our 100% Corporate Equality Index. Congrats to Kaisa from the BK Finland team for such a beautiful execution. @HRC #helsinkipride2020 #helsinkipride #loveconquersall pic.twitter.com/lmQD4Waepz

— Fer Machado (@fer_machado123) September 10, 2020