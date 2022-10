Marketing de milhões: 5 conselhos de um dos maiores CMOs do Brasil, segundo ranking da Forbes

Uma campanha de marketing bem sucedida pode fazer com que uma marca ganhe muito além do dinheiro, mas também identificação e reconhecimento das pessoas. Entre os cases de sucesso estão a campanha em que a Heineken mandou mulheres para a final da Liga dos Campeões, e quando o Magazine Luiza criou uma ferramenta no seu app para ajudar mulheres que sofriam com a violência doméstica.

Campanha Heineken:

Campanha Magalu:

O objetivo das empresas com ações desse tipo é fortalecer a sua marca para os consumidores. Essa visão rende grande reconhecimento para os profissionais de marketing envolvidos nas campanhas e ajuda na elaboração de rankings de reconhecimento como o da Forbes, divulgado anualmente.

Aprenda sobre marketing e vendas com um dos maiores CMOs do Brasil. Clique aqui e saiba mais.

Forbes: Maiores CMOs do Brasil

Em abril de 2021, a revista divulgou o ranking de maiores CMOs do Brasil no ano passado. Entre os nomes na lista está João Branco, CMO do McDonald's desde 2014 e responsável por grandes campanhas de destaque da marca.

Tendo como objetivo a satisfação do cliente, João Branco construiu uma carreira de 20 anos focada na fidelização do consumidor e teve um papel importante atuando em grandes marcas como Novartis, Procter & Gamble e Ferrero.

O CMO, que também valoriza o uso da tecnologia para otimizar processos e sistemas, separou 5 conselhos sobre carreira que daria para sua versão mais jovem. Confira a seguir:

1 - A vida não é só trabalho: o CMO do McDonald’s destaca que, em média, as pessoas passam metade da vida trabalhando (considerando o tempo acordado). Por isso, o primeiro conselho é que os profissionais façam algo que gostem e aproveitem também o tempo em que não estejam trabalhando.

2 - Os chefes são os maiores professores: o segundo conselho diz respeito às formas de aprender. Muita gente acredita que diplomas e certificados são tudo, mas, apesar de serem sim muito importantes, o maior aprendizado acontece na prática. E, no dia a dia, há muito o que se aprender com os líderes e seus pares.

3 - Peça ajuda: o terceiro conselho parece simples, mas é pouco praticado pelas pessoas. João Branco destaca que a forma mais fácil de resolver um problema é pedindo ajuda para quem é especialista no tema. Além de resolver a situação mais rápido, o profissional também aprende no processo.

4 - O que você está se tornando é mais importante do que o que você está conquistando: para o CMO, é importante prestar atenção e valorizar a sua trajetória como um todo.

5 - Faça o que você sabe fazer bem: segundo ele, essa é uma forma de usar o seu trabalho, o que você fez de melhor, com o objetivo de ajudar o mundo e mudar as pessoas.

Mentoria com João Branco

Além de compor a lista da Forbes e ser responsável por grandes campanhas do McDonald’s e outras marcas, João Branco preparou a Imersão Marketing ao Máximo, uma mentoria de marketing e vendas promovida com apoio da EXAME para ajudar publicitários, CMOs e empresários de diversos nichos a superarem suas metas e alavancarem suas vendas.

Programada para os dias 5 e 6 de novembro, a imersão é composta por palestras e workshops, além de os participantes terem acesso a uma espécie de “mesa redonda” com João Branco e outros grandes experts do mercado para tratar dos processos de marketing e vendas de seus próprios negócios ao longo dos dois dias de evento.

Para garantir que os participantes tirem o melhor proveito do conteúdo apresentado e dos momentos de mentoria, a imersão terá um número limitado de vagas – e as inscrições serão sujeitas a análise e aprovação. Clique aqui para saber se você se qualifica e realizar sua inscrição.

Imersão Marketing ao Máximo

Dentre os temas abordados ao longo do final de semana, estão os chamados “quatro pilares do processo de vendas”. São eles:

Para Quem Você vende?

- Segmentação que muda resultados

- Escolha para quem você NÃO vai vender

- Estratégia centrada no cliente na prática

O Que Você vende?

- Sua proposta única de valor

- Posicionamento para ganhar

- Criando ofertas que têm demanda garantida

Como Você vende?

- Investimento de Marketing com o máximo de retorno

- Construindo marcas blindadas - Growth na vida real

- Digital no modo turbo

Por Que Você vende?

- A real missão do seu negócio

- Indo além dos fins lucrativos

- O melhor resultado da sua história

Quero participar da imersão Marketing ao Máximo com João Branco!