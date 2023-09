Live gratuita: aprenda o marketing que funciona com um dos maiores marketeiros do país; inscreva-se

McDonald 's, Novartis, Procter & Gamble e Ferrero: o que essas marcas têm em comum? Em algum momento, todas já tiveram a mente brilhante de João Branco por trás de um marketing que serve, ajuda, ama e oferece o que o cliente precisa.

Na teoria pode até soar um tanto quanto fácil, porém, como e por onde começar a desenvolver experiências que realmente satisfaçam os desejos e necessidades dos clientes? Do ponto de vista do executivo, “você tem que ser capaz de se colocar no lugar, sentir as dores e entender verdadeiramente os sentimentos dessas pessoas, porque é ali que a coisa acontece”.

Mas como fazer isso na prática? É isso que o especialista vai revelar na próxima segunda-feira, 25 de setembro, durante a live Marketing que Funciona – uma oportunidade única para empreendedores e executivos discutirem suas estratégias com um dos melhores marketeiros do país.





Marketing que não parece marketing

Empresas que não investem e marketing limitam o seu crescimento. No entanto, as estratégias de massa que antes faziam sentido, parecem estar com os dias contados. Isso porque as pessoas não desejam mais ser interrompidas enquanto rolam suas telas, não têm interesse em ver anúncios de produtos, serviços e marcas que não têm conexão com o seu momento, valores e desejos.

A palavra-chave deste momento é personalização. Neste caso, significa adaptar anúncio, propaganda, criar novos produtos ou serviços ao gosto dos clientes. Para isso, segundo João, o segredo é conhecer seus potenciais clientes. “Não existe investimento que tenha maior retorno do que o de entender quem compra o que você vende”, diz.

Na transmissão ao vivo pelo YouTube da EXAME, ele vai mostrar uma nova maneira de conquistar seus consumidores com um marketing “que nem parece marketing”.

A estratégia — de mesmo nome do seu novo livro — soa como um convite: desmarketize-se! Aceite este convite e descubra como ter uma marca relevante e aumentar suas vendas sem perder o seu propósito.



Quem é João Branco? Saiba mais sobre a sua fonte de conhecimento

João foi responsável por grandes projetos do McDonald’s como o “Méqui”, na Avenida Paulista, em São Paulo, e a campanha de “Méquizices”. Não à toa, foi eleito um dos 10 melhores CMO's do Brasil pela Forbes, em 2021.

Tem mais de 20 anos de experiência na área de marketing, trabalhando com grandes marcas como Novartis, P&G e Ferrero. ​Por quase 10 anos, atuou como CMO do McDonald 's, onde liderava os times de Brand Growth, Sales Growth e Trade Marketing. Com ele, a equipe bateu todos os recordes de vendas da história do Big Mac. ​

O executivo também é autor dos livros Dê propósito: Coloque a intenção certa no seu trabalho e preencha sua rotina de satisfação e significado e Desmarketize-se.​

Tem graduação em Administração pela USP e dois MBAs, um em marketing pela ESPM e outro em Administração pela FGV. ​Também estudou em universidades internacionais, como a Wharton School, da Universidade da Pennsylvania, e a Kellogg School of Management, da Northwestern University.​



