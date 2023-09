Acredite: apenas R$ 37 podem levar a sua carreira a um novo patamar – e aqui está a prova

Se você está inserido no mercado de trabalho, provavelmente já percebeu que o ESG (sigla em inglês para as boas práticas ambientais, sociais e de governança) está revolucionando o mundo corporativo. Para ter ideia, segundo o relatório “Future of Jobs”, realizado pelo Fórum Econômico Mundial em parceria com a Fundação Dom Cabral, um milhão de vagas de emprego serão criadas na área até 2027. No documento, o cargo de especialista em ESG (cujos salários já variam entre R$10 mil e R$ 35 mil mensais) ocupa a segunda posição no ranking das profissões com maior potencial de gerar novas vagas, com uma previsão de crescimento de 33%.

A Organização Mundial do Trabalho é ainda mais otimista com relação a esse movimento. Para ela, a expectativa é que cerca de 15 milhões de empregos sejam criados apenas na América Latina até 2030 em decorrência da adoção da economia verde nas empresas, sendo 7,1 milhões no Brasil.

Mas o crescimento acelerado do setor ainda esbarra em uma antiga barreira: a falta de profissionais qualificados em ESG disponíveis no mercado.

“Seis em cada dez trabalhadores precisarão de treinamento antes de 2027, mas apenas metade dos funcionários têm acesso a oportunidades de treinamento adequadas atualmente [...] Por exemplo, embora haja um crescimento contínuo de empregos verdes nos últimos quatro anos, a requalificação e o aprimoramento de habilidades verdes não estão acompanhando esse ritmo”, diz o documento.

Com o objetivo de ajudar a suprir essa demanda do mercado – e de ajudar profissionais em busca de uma carreira com mais propósito e bons salários – a EXAME lançou, na última semana, o Workshop Carreira em ESG.

O treinamento virtual é composto por quatro aulas práticas, que também abordam teoria e estudos de casos de sucesso do mercado de maneira aprofundada. Ministrado pela diretora de ESG da EXAME, o conteúdo inclui, ainda, um passo a passo para aqueles que desejam se especializar no assunto e incluir o ESG no currículo.

A carga horária total é de três horas, distribuídas entre três aulas de 40 minutos e uma masterclass ao vivo com 1h de duração. Os participantes que participarem de todos os encontros receberão um certificado.

Durante o período de lançamento, o Workshop Carreira em ESG está sendo ofertado com condições especiais: além do curso em si, os compradores também garantem acesso a três meses de assinatura da EXAME digital e ao livro “ESG: o guia completo para empresas e profissionais”. Tudo isso por apenas R$ 37 – o que representa uma redução de 85,8% em relação ao preço original, que é de R$ 297.

O programa também oferece garantia incondicional, o que significa que aqueles que não estiverem completamente satisfeitos ao final do workshop, podem solicitar o reembolso de 100% do valor.

