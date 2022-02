Juliette Freire se torna head de inovação da Mondial Eletrodomésticos

A empresa de eletrodomésticos Mondial anuncia a chegada de Juliette Freire para integrar sua equipe de criação e desenvolvimento, assumindo a posição de head de inovação para a linha de Cuidados Pessoais. Com isso, além de participar do impulsionamento da marca no mercado, Juliette terá o papel de contribuir diretamente ao desenvolvimento dos novos produtos que integrarão a categoria.

Segundo a marca, a influenciadora e maquiadora não terá uma agenda fixa na companhia, mas participará de atividades distribuídas ao longo do ano. Na prática, ela irá atuar com os times de desenvolvimento e marketing, trazendo sua experiência como usuária e também como profissional da área da beleza.

Considerada um fenômeno no Brasil e com uma legião de fãs em suas redes sociais, Juliette chega para estreitar, ainda mais, o vínculo que a marca já possui com seu público.

“Fiquei muito feliz e lisonjeada com o convite da empresa. Para mim, é muito especial e significativo integrar o time da Mondial. Considero que representar os consumidores é também uma forma de retribuir o carinho e a confiança que o Brasil depositou em mim", diz Juliette Freire.

O contrato entre as partes prevê, ainda, o uso da imagem de Juliette em campanhas de marketing, ao lado de Rodrigo Hilbert.

Com a recente contratação e alinhamento das atribuições, o co-fundador Giovanni M. Cardoso, estima que essa linha de cuidados pessoais cresça 46% em 2022, ante 2021. Ainda de acordo com Giovanni, a integração de Juliette à marca, trará uma complementariedade muito rica ao caminho que a Mondial já vem traçando com Rodrigo Hilbert desde 2019.

“A experiência como usuária das categorias de cuidados pessoais e a jornada de sucesso da Juliette, certamente, somarão benefícios ao relacionamento que a Mondial constrói com seus públicos", diz o executivo.

A Mondial fechou o quarto trimestre de 2021 com uma participação de mercado de 28% e tem como meta atingir os 36% até o final deste ano.

A chegada de Juliette à Mondial foi oficializada com uma visita ao escritório da empresa, localizado em Alphaville, Barueri/SP, na segunda-feira, 14 de fevereiro.

Na ocasião, além de ser apresentada aos funcionários e conhecer parte das estruturas que ainda não conhecia, Juliette participou das primeiras reuniões de trabalho. A agenda da Juliette prevê, ainda para esta semana, a visita à uma das fábricas da Mondial.