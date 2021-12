iPhone 13 sai por R$13 em ação promocional da Vivo

A operadora Vivo acaba de lançar mais uma ação promocional do "Resgate Inesquecível" no programa de relacionamento Vivo Valoriza. Entre os dias 14 e 23 de dezembro, os 13 clientes que forem mais ágeis e responderem corretamente a pergunta surpresa no site da empresa, poderão comprar o iPhone 13 por apenas R$ 13.

O Resgate Inesquecível, pela primeira vez, será válido para todas as categorias do programa: Púrpura, Silver, Gold, Platinum e V.

A ação acontecerá nos dias 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 de dezembro, às 13h13, horário de Brasília. Os clientes Platinum e V terão entre os dias 20 e 23 ainda mais chances de ganhar, pois a ação irá liberar 1 e 2 aparelhos para resgate exclusivos para essas categorias, respectivamente.

O aparelho disponível nos resgates será o iPhone 13 128GB cor Preta/Meia-noite e os 13 clientes vencedores terão até 48 horas para concluir a compra na Loja Online da Vivo Segundo o regulamento, após a finalização da compra, o cliente deverá esperar um contato da Vivo em até 72 horas para validar a operação.

Para finalizar a compra não é preciso se vincular em outros planos. Para conferir todas as regras e participar do resgate, basta acessar o site da ação.

Clientes com planos de celular Pós-Pago, Controle ou que possuam internet para casa, linha fixa ou tv são automaticamente cadastrados no programa.

Para divulgar a ação, a Vivo publicará em suas redes sociais um vídeo com a presença especial do Zagallo, que acaba de participar como protagonista dos filmes da marca para lançar o iPhone 13.

Aqueles que não querem contar com a sorte e querem garantir seu iPhone 13, a Vivo conta com condições especiais como o desconto de até R$3.000 com o Vivo Renova, o parcelamento em até 21x sem juros em cartões de crédito, frete grátis na Loja Online e até 10% de cashback no cartão Vivo Itaucard.