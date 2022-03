Etna oferece descontos de até 90% para encerrar atividades

Prestes a encerrar as atividades, as lojas Etna estão com promoções de até 90% de desconto em uma seleção de produtos identificados com uma etiqueta vermelha no site e em uma das quatro lojas físicas.

A empresa também está fazendo um desconto progressivo que se somam a esses descontos. A partir de R$ 1 mil, o cliente ganha 10% de desconto. A partir de R$ 3 mil, 20% e a a partir de R$ 5 mil, 30%.

A marca tem opções de móveis e decoração, dividido em alguns estilos: contemporâneo casual, contemporâneo urbano, retrô, romântico e étnico.

É importante ressaltar que as vendas não tem direito à troca.

No começo de março, a empresa anunciou que encerraria as atividades. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a família fundadora não teria mais interesse na rede de lojas. Hoje, são apenas quatro, mas o número já chegou a 18. A família Kauffman também é responsável pela joalheria Vivara.