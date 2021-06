Escola de idiomas Wizard se posiciona e fala de Carlos Wizard

Com a participação do empresário Carlos Wizard na CPI da Covid-19 nesta quarta-feira, 30, a escola de idiomas Wizard by Pearson se posicionou nas redes sociais.

"A Wizard pertence a Pearson desde 2014 e nosso posicionamento é muito diferente de Carlos Martins. Apesar de continuar usando a palavra “Wizard” em seu nome, hoje o empresário é sócio de uma concorrente da marca".

Já no site da empresa, a companhia esclarece que em 2014 a multinacional britânica adquiriu a totalidade dos direitos e do controle sobre a marca, passando a ser sua única proprietária e encerrando por completo qualquer vínculo entre a rede de escolas de idiomas e seu ex-dono, o empresário Carlos Martins.

Segundo a companhia, além disso, apesar de continuar usando a palavra “Wizard” em seu nome, hoje o empresário Carlos Martins é concorrente da marca. Em 2017, três anos depois de vender a Wizard para a Pearson, ele tornou-se sócio da rede de escolas de inglês Wise Up, inclusive, por vezes, passando a associar seu nome à nova rede de escolas da qual é sócio atualmente.

Wizard by Pearson e a pandemia

Por meio de nota a empresa disse ainda que: "A Wizard by Pearson aproveita a oportunidade para se expressar em favor da vida, da saúde e da ciência.

Desde o início da pandemia, orientamos nossos franqueados e colaboradores sobre todas as medidas necessárias para respeitar a legislação e os protocolos sanitários vigentes, sempre buscando garantir a segurança de nossos professores, alunos, colaboradores e parceiros.

Lamentamos as centenas de milhares de vidas que se foram, nos solidarizamos com a dor de todas as famílias que perderam pessoas queridas e seguimos na esperança de dias melhores".