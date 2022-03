Empresa de marketing digital vai pagar R$ 50 mil por texto em concurso

Uma das empresas com maior sucesso no país quando se trata de marketing digital, a Empiricus, irá promover um concurso cultural de textos publicitários.

Os redatores dos 3 melhores textos serão bonificados com R$ 50 mil, R$ 30 mil e R$ 20 mil. Além disso, podem vir a ter seu material publicado pela própria Empiricus e receber comissões adicionais referentes às vendas.

Para saber como participar, basta se inscrever clicando aqui e receber todas as informações pelo seu e-mail.

Sem exigência de formação nem experiência

Após confirmada sua inscrição, você terá acesso à primeira etapa do processo, que será apresentada por quem já trabalha escrevendo conteúdo publicitário para a Empiricus.

Como não há exigência de nenhum tipo de faculdade ou experiência profissional, a empresa oferece uma formação aos candidatos. Quem desejar fazer a formação estará apto a participar do concurso. Ao todo, serão R$ 100 mil destinados aos redatores ganhadores.

Por outro lado, os que não forem beneficiados com a premiação saem com uma certificação relevante para trabalhar em qualquer empresa que possua uma área de marketing digital - isto é, a grande maioria. Atualmente, essa é uma das áreas mais aquecidas do mercado de trabalho.

SAIBA COMO PARTICIPAR DO CONCURSO CULTURAL DA EMPIRICUS

Faltam profissionais e sobram vagas: conheça o mercado daqueles que escrevem na internet para vender

O concurso cultural da Empiricus faz parte de um movimento que acontece no Brasil e no mundo: a aceleração do processo de transformação digital nas empresas e a migração dos negócios para o virtual.

Hoje, empresas que não estão na internet perdem reconhecimento e poder de venda, especialmente entre gerações mais jovens. De acordo com pesquisa do Cetic.br. (Centro Regional de Estudos para a Sociedade da Informação), 9,8 milhões de empresas brasileiras utilizam a internet para fazer vendas.

Além disso, o e-commerce brasileiro registrou um faturamento recorde em 2021, totalizando mais de R$ 161 bilhões, segundo levantamento da Neotrust, empresa responsável pelo monitoramento do e-commerce brasileiro. Isso representa um crescimento do e-commerce de 26,9% em relação a 2020.

Nesse contexto, profissionais que se dedicam a vender por meio de textos persuasivos presentes em e-mails, sites, anúncios e cartas de vendas - também denominados copywriters - são altamente requisitados e disputados pelas empresas.

No entanto, por ser uma profissão muito recente que apresenta raros cursos de capacitação profissional, existem poucas pessoas qualificadas para essa atividade no Brasil.

Segundo a Glassdoor, plataforma que centraliza a busca por vagas de emprego, o salário médio de um copywriter no Brasil é de R$4.274 por mês e existem vagas até com salário de 5 dígitos.

Brasileiros de todas as idades e setores de atuação enxergam nesta nova profissão a chance perfeita para viver da escrita e fazer uma “virada de carreira”, e não só pelos altos salários. Veja outros benefícios:

Qualidade de vida ( home office na maioria dos casos);

na maioria dos casos); Farta empregabilidade e baixa concorrência;

Comissões por performance;

Possibilidade de viver de escrita;

Promoções constantes e baixa barreira de entrada (não exige faculdade).

Se você se interessa por esse mercado, pode se inscrever aqui para receber informações sobre o concurso cultural da Empiricus e participar da formação disponibilizada pela casa:

QUERO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA EMPIRICUS PARA VENDER ATRAVÉS DE TEXTOS E TER A CHANCE DE GANHAR ATÉ R$ 50 MIL NO CONCURSO CULTURAL

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus