Eles clicaram em um anúncio e hoje vendem milhões na internet; veja como

Nunca é tarde demais para buscar um novo começo e fazer uma nova história. Esses três rapazes que o digam. Eles partiram de lugares diferentes, mas em momentos semelhantes, conseguiram mudar o curso de suas vidas e hoje estão colhendo os frutos da melhor escolha profissional que poderiam ter feito.

Atenção: o que você vai ler nas próximas linhas são relatos reais de como os três jovens transformaram as suas vidas profissionais, conquistaram a segurança de um trabalho CLT e hoje vendem milhões na internet apenas escrevendo.

Essas histórias mostram o poder transformador de uma escolha que também pode estar ao seu alcance, em qualquer lugar do mundo com acesso à internet.

Mas vamos lá.

O momento econômico de fato não é dos melhores, a taxa de desemprego no país já atingiu a marca de 11,2% no início deste ano. Mas enquanto milhões de pessoas sofrem as dores da falta de trabalho, seja por falta de formação, seja pela falta de experiência, outras souberam fazer dos piores momentos as melhores oportunidades.

Estou me referindo a Fernando Vieira, Lucas Molina e Lucas Antonio. Provavelmente você ainda não os conheça, mas de imediato, sugiro que se atente a essas pessoas e esses relatos. Eles se cruzaram pelo mesmo caminho para conseguir uma guinada profissional. Abaixo, eu conto essas histórias.

DJ e pai: ele não queria mais virar as madrugadas trabalhando exaustivamente

Fernando Vieira, ex-técnico de som, de origem humilde, aos 16 anos de idade já trabalhava e muito para ter seu próprio dinheiro. Logo em sua primeira profissão já se deparou com os percalços do ofício, trabalhando por longas madrugadas.

Comprometimento e esforços que valeram a pena, afinal, Vieira viu seu trabalho dar resultado e tomou gosto pela coisa. Mas o que ele não imaginava é que o destino se encarregava de trazer outros desafios para a sua vida. Com 18 anos, Fernando soube que seria pai.

Foi então que o DJ percebeu que teria de tomar uma decisão: continuar tocando nas madrugadas, ou começar do zero e mudar de carreira. Vieira então fez a sua escolha, e optou pelo caminho mais difícil. Foi assim que o ex-DJ iniciou uma nova carreira: a de redator publicitário.

Fernando Vieira não ficou por ali muito tempo. Mesmo fazendo um ótimo trabalho para a agência em que trabalhava, Vieira se deparou com mais um acontecimento importante que mudaria o curso de sua vida.

Imagino que você esteja curioso para saber o que aconteceu, mas isso você vai saber nas próximas linhas, o que posso te adiantar é que após esse acontecimento, a vida de Fernando Vieira nunca mais foi a mesma.

A virada de chave na carreira de um corretor imobiliário

Natural de Franca, município do interior de São Paulo, Lucas Molina, aos 18 anos iniciou sua carreira como corretor imobiliário, e de cara já sentiu na pele os desafios da profissão.

Com dificuldade para conseguir clientes, Lucas teve que se reinventar e buscar meios para alcançar resultados. Foi quando ele percebeu que, quem anunciava seus contatos de determinada forma em redes sociais, conseguia ter mais visibilidade e consequentemente, chamar atenção de possíveis clientes.

A partir daí as coisas começaram a fluir, e o então corretor já ciente do que fazer, arregaçou as mangas e começou a se aprofundar em formas para aumentar suas vendas.

Como não gostava muito de escrever, mas tinha forte atração por números, optou por desenvolver habilidades de marketing digital, apostando em cursos de Gestão de tráfego (estratégia de marketing que visa atrair mais visitantes para uma página na internet através da veiculação de anúncios).

O que de fato lhe ajudou muito, e assim, alcançou o que tanto almejava: captar mais clientes.

O que ele não imaginava é que tomaria gosto por marketing digital. Pouco tempo depois, Molina decidiu que queria viver disso. Não demorou muito e o garoto logo partiu para um novo desafio proposto: tornou-se afiliado de uma empresa para vender cursos online.

Mas, ainda que o novo projeto lhe parecesse promissor, foi onde ele se deparou com mais uma adversidade, Molina se deu conta de que estava pagando para trabalhar. Enquanto os outros afiliados estavam vendendo, Lucas por sua vez estava perdendo dinheiro:

“Eu fiquei 4 mil reais no prejuízo e pensei: ‘preciso fazer alguma coisa’” disse Molina

Situação desesperadora, mas, mal sabia ele que esse seria o ponto de partida para uma carreira brilhante em um futuro bem próximo. Pouco tempo depois, através de uma biblioteca online, Molina encontrou o livro Great Leads, e foi onde começou a encontrar soluções para virar o jogo e sair do negativo.

A peça-chave para o destino de Lucas ainda estava por vir, e se chamava, Roberto Altenhofen,CMO (Chief Marketing Officer) da Empiricus, a maior casa de análise financeira independente do país. E acredite, com apenas um post em seu Instagram, o “Beto” provocou uma reviravolta na vida de Molina.

A última cartada de um músico na pandemia: ele só tinha R$50 no limite do cartão de crédito e terminou essa formação com R$50 mil no bolso

Para algumas pessoas, pegar a estrada e desbravar novos caminhos pode parecer algo desafiador. Mas, para Lucas Antonio, até então, músico e já acostumado a tocar estrada afora, o desafio não só valeu a pena como o trouxe de Cascavel (PR) até São Paulo, mais especificamente para Faria Lima, o reduto do mercado financeiro.

Em 2020, a pandemia pegou o mundo de surpresa e com Lucas não foi diferente. O paranaense que ganhava a vida nos palcos tocando, deparou-se com um isolamento social que o impedia de trabalhar e ganhar dinheiro.

Sem muitas alternativas para pagar as contas, Lucas levou a sério um “convite” do Beto, da Empiricus, para buscar renda extra em um treinamento online.

“Eu investi no treinamento e fiquei só com R$ 50 de limite no cartão. Foi o melhor investimento que eu fiz. No fim do treinamento, eu tinha R$ 50 mil na minha conta”.

Lucas se destacou tanto como copywriter que ele ganhou um concurso cultural da Empiricus para alunos do programa. O primeiro lugar levava R$ 50 mil por um único texto.

Mas o que ele ganhou vai muito além de R$ 50 mil. O maior presente mesmo foi a mensagem abaixo (veja o print), que mudou completamente a sua carreira e seu endereço. Lucas ainda mantém a música como um hobby, enquanto vende milhões no mercado financeiro “apenas” escrevendo.

Após vários perrengues financeiros eles hoje são responsáveis por vender milhões na internet

Chegou a hora de saber o desfecho da história desses três rapazes. Por mais que tenham vivenciado suas experiências em lugares diferentes, foi em São Paulo que suas histórias se encontraram.

Qual a semelhança entre Lucas Molina, Fernando Vieira e Lucas Antonio? Os três levaram a sério o convite feito por Roberto Altenhofen, e são a prova de que não é "só um anúncio na internet". No caso deles, foi a oportunidade da vida.

Tanto Lucas Molina, quanto Fernando Vieira e Lucas Antonio fizeram a capacitação digital para copywriters e conseguiram mudar sua carreira e vida financeira. Hoje os três trabalham na Empiricus, o maior celeiro para profissionais de Marketing Digital no Brasil. E como consequência disso:

Fernando Vieira, ex-técnico de som que enfrentava o caos das madrugadas para ganhar R$20 por dia como auxiliar, hoje é responsável por vender mais de 56 milhões na internet com seus textos.

por dia como auxiliar, hoje é responsável por vender mais de na internet com seus textos. Lucas Molina, hoje aos 23 anos, faz parte da equipe de Branded Content da Empiricus, um dos projetos que mais crescem no grupo. No segundo semestre de 2021, apenas com seus textos, representou mais de 4 milhões de reais na receita da empresa.

da Empiricus, um dos projetos que mais crescem no grupo. No segundo semestre de 2021, apenas com seus textos, representou mais de de reais na receita da empresa. Lucas Antonio agora faz parte do time de copywriters da Vitreo, gestora com mais de 13 bilhões de patrimônio sob custódia. E logo em um de seus primeiros textos captou mais de 60 milhões em apenas uma semana para um fundo de investimentos da corretora.

Convite para mudar a sua vida: você está preparado para abraçar esta oportunidade de carreira?

Os três jovens estão aí para provar que é possível mudar de vida. E o próximo pode ser você. Agora há uma nova oportunidade aberta, e a boa notícia é que você não tem qualquer custo para conhecer mais sobre essa capacitação.

É o próprio Beto quem vai te explicar todos os detalhes. O chefão do marketing da Empiricus vai ministrar uma aula gratuita para que você possa conhecer as oportunidades de carreira e depois avaliar se esse caminho faz sentido na sua vida.

Para que você tenha uma ideia, esse mercado está tão escasso de profissionais qualificados, que a Empiricus se viu no dever de criar uma formação específica para qualificar essas pessoas, ensinar tudo sobre a profissão e ainda contratar alguns alunos. Lucas Molina, Fernando Vieira e Lucas Antonio são hoje funcionários da casa.

Batizado de Copy Camp, este projeto vem suprindo essas lacunas de talentos no setor digital. É um treinamento para quem deseja ter a oportunidade de uma carreira CLT com marketing digital, buscar renda extra escrevendo na internet ou ainda aprender técnicas para alavancar o seu próprio negócio com vendas online.

Não é preciso nenhum tipo de experiência ou formação para participar do Copy Camp. Os requisitos são:

Gostar de ler e escrever;

Ser curioso e criativo;

Ter um computador com acesso à internet;

Quanto vale um texto? A Empiricus está pagando até R$ 100 mil em prêmios para os alunos que escreverem a melhor carta de vendas

Sendo bem sincero com você, as empresas não são exatamente “boazinhas” em empregar esses profissionais “sem experiência” como redatores. Os profissionais que escrevem bons textos podem gerar milhões em receita para as companhias.

É por isso que, além de contratar quem domina a técnica de escrever bem, algumas empresas pagam por textos de parceiros.

A Empiricus, por exemplo, já reservou uma verba de R$ 100 mil para comprar textos de alunos. Explico: a companhia está promovendo um concurso cultural entre os participantes do seu treinamento. Cada um poderá enviar um texto autoral para o comitê de avaliação formado pela equipe de copywriters da Empiricus.

Os três melhores textos serão premiados. Vai funcionar assim:

1° lugar: R$50.000;

2° lugar: R$30.000;

3° lugar: R$20.000;

Os ganhadores ainda terão a oportunidade de ter seu texto publicado pela Empiricus e ainda ganhar comissões de vendas.

Você escolhe o final dessa história

Bom, agora que o recado já está dado, cabe a você decidir o desfecho da sua própria história.

Neste exato momento muitas empresas estão recrutando profissionais com potencial para escrever as melhores cartas de vendas do mercado. E você pode se diferenciar da maioria e ser o próximo “case” de sucesso do marketing digital brasileiro.

Não importa se você é músico, dj, corretor imobiliário, advogado, engenheiro, motorista de Uber, professor, jardineiro ou dono de um pequeno negócio…

Esse mercado além de promissor é pouco concorrido. Você não precisa sair de casa para iniciar uma mudança de vida, largar seu emprego ou abrir um negócio. Tudo que você precisa fazer é apertar o botão abaixo e assistir ao vídeo do Roberto Altenhofen, onde ele irá te explicar mais sobre o assunto.

Você não tem que pagar nada para ouvir o que o Beto tem a dizer. Não tem nada a perder, mas pode ter muito a ganhar. Ouça o Beto e decida depois se quer esta chance.

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus