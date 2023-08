Streaming desponta como canal de engajamento, mas e-mail ainda é coração da comunicação digital

A era digital colocou os dados no epicentro das estratégias de negócios, não apenas com números, mas com insights que se tornaram críticos para as empresas. Os profissionais de marketing estão na linha de frente das profissões mais antenadas para entender as melhores formas de usar ferramentas avançadas para criar uma visão unificada de cada cliente. O objetivo? Desenvolver campanhas mais personalizadas e adaptáveis à escala.

Embora os sistemas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) se mantenham populares, a variedade de ferramentas usadas pelos profissionais se amplia. Quase 90% deles estão recorrendo a plataformas de marketing focadas em contas para coordenar campanhas segmentadas, e mais da metade já está incorporando inteligência artificial para melhorar suas estratégias, de acordo com a 8ª edição do relatório "State of Marketing" da Salesforce.

Esse relatório, baseado nas perspectivas de mais de 6 mil profissionais de marketing e na análise de mais de 2 trilhões de comunicações de marketing, pinta um quadro essencial para a redefinição das abordagens de negócios na Era Digital.

A constante evolução do comportamento do cliente molda a estratégia digital. Os profissionais de marketing estão explorando novas fronteiras, como os serviços de streaming, que agora oferecem publicidade altamente segmentada, aproveitando as ferramentas tecnológicas que permitem personalizar os anúncios de acordo com os hábitos de consumo, assim como nas TVs conectadas. Ao lado dessa tendência, o vídeo, seja pré-produzido ou ao vivo, continua sendo uma ferramenta poderosa.

No entanto, no coração da comunicação digital ainda está, segundo a Salesforce, no bom e velho e-mail. Surpreendentemente, apesar das mais variadas plataformas de comunicação disponíveis, de redes sociais a mensageiros, o e-mail não só não perdeu relevância, como teve um aumento de 15% no volume de envios no ano passado.

Ao mesmo tempo em que os profissionais de marketing têm mais informações e recursos à disposição para falar com cada consumidor como se fosse o único, atender às expectativas do cliente está se tornando cada vez mais desafiador.

No cerne dessas mudanças está a busca pela personalização. O levantamento da Salesforce aponta que quase três quartos dos clientes (73%) esperam que as empresas entendam suas necessidades exclusivas. E os profissionais de marketing já entenderam a necessidade de se adequar e estão correndo atrás para atender a essa demanda, com 83% se valendo de insights dinâmicos para refinar suas estratégias. Quando se trata de desempenho, os profissionais líderes do setor veem a experiência do cliente como um diferencial competitivo e estão comprometidos em engajar os clientes em tempo real.

Em um mundo onde cada centavo conta, medir o sucesso tornou-se vital. Os orçamentos de marketing estão sob escrutínio e as análises são a chave para otimizar os gastos. Apesar dos avanços, a medição do retorno sobre o investimento continua a ser um desafio, o que mostra que a jornada para aperfeiçoar o marketing ainda tem um longo caminho a percorrer.