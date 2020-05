Em anúncio, Multiplan relativiza coronavírus e diz que gripe mata mais

Na manhã desta sexta-feira, 24, a rede de shoppings centers Multiplan publicou um anúncio nos jornais Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo, O Globo e Correio Braziliense que compara o número de mortos no Brasil pela covid-19 com outras doenças respiratórias.

Segundo o anúncio, os óbitos causados pela gripe chega a 80.496, enquanto o coronavírus contabiliza pouco mais de 3.000 mortes.

“Pegamos os dados do Ministério da Saúde com o objetivo de, acima de qualquer coisa, presevar vidas e chamar a atenção para a saúde como um todo, sem negligenciar quem morre por outras doenças”, diz Vander Giordano, vice-presidente institucional da Multiplan.

O anúncio, porém, não especifica que o período de mortes por outras doenças respiratórias foi contabilizado ao longo de 2018. E nem a taxa de letalidade flutuante da covid-19.

“O desemprego e a fome podem gerar consequências tão ou mais letais que o coronavírus”, finaliza a publicidade assinada por José Isaac Peres, presidente da Multiplan.

O anúncio da Multiplan é publicado em um momento no qual os shoppings do Brasil afora pressionam pela reabertura. Nesta quinta-feira 47 deles reabriram. Apenas em Santa Catarina são 20 shopping reabertos.

“Estamos preocupados com a pandemia, com o sistema de saúde, mas sem se esquecer da economia”, afirma Giordano.

No acumulado de março e abril, as ações da Multiplan sofreram 25% de queda. Mas, com a possibilidade de reabertura das unidades, há alta de 2.6% nesta semana e 7.1% na semana anterior.

Segundo o executivo, os lojistas adimplentes tiveram 50% de isenção no aluguel de março e isenção total de aluguel em abrir, totalizando 300 milhões de reais em isenção. “O segundo mês parado pode quebrar o lojista”.

Em Canoas, no Rio Grande do Sul, já há um shopping aberto. Agora a empresa se prepara para retomar as atividades aos poucos. Todos os funcionários e clientes deverão usar máscaras, o uso do álcool em gel é reforçado e medidas de distanciamento devem ser tomadas.

Em abril, a Multiplan comprou 100 mil máscaras e 25 mil testes para detectar covid-19. As máscaras são doadas a lojistas dos shopping centers administrados pela companhia e os testes rápidos disponibilizados a colaboradores e para o sistema de saúde.

Com os shoppings fechados o setor tem perda de 15 bilhões de reais ao mês.