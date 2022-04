Dia das Mães: Guaraná Antarctica traz almoço em família e frases maternas

Em comemoração ao Dia das Mães neste ano, Guaraná Antarctica, marca de refrigerantes nacional, criou uma campanha que remete a momentos em família. O vídeo traz a atriz Solange Couto no papel de mãe reproduzindo diálogos e frases comuns de toda mãe brasileira durante reuniões familiares — e claro, com a presença do Guaraná.

A ideia central da campanha, segundo a marca, é reforçar o DNA brasileiro, além de homenagear as matriarcas do todo o Brasil. O vídeo foi desenvolvido pela agência de publicidade Soko.

“Se tem uma coisa que todo filho nunca se esquece é das frases das mães. Não esquece o casaco, vem logo que vai esfriar e eu vou contar até 3 são só exemplos do que retrata o esse jeito único da mãe brasileira. E só uma marca que é a cara do Brasil poderia trazer isso em campanha para homenagear essas pessoas tão fundamentais, que são as nossas mães”, explica o Rafael Alves, diretor de criação da Soko.

“Essas frases acompanham a vida de todas as mães e filhos, não importa a idade. E depois de participar da campanha de Natal, é um prazer fazer parte de mais um filme da marca encenando algo tão real que é a linguagem única das mães brasileiras”, diz Solange Couto.

A campanha está disponível nas redes sociais da marca e também no canal do YouTube do Guaraná Antarctica. Veja o vídeo completo abaixo.