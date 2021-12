Danoninho Ice lança produto e faz campanha com personagem dos anos 90

Quem foi criança nos anos 1990 deve se lembrar do Danoninho Ice, que acompanhava uma pazinha para ser inserida no copinho e deixá-lo no freezer congelando. O sucesso da época fez com que o produto retornasse às prateleiras de tempos em tempos nos verões. Mas, desta vez, o produto retorna em nova versão.

Agora ele é lançado no modelo “para levar”, que também permite o consumo como cremosinho ou sorvetinho. Outra novidade são os sabores, que além do morango, inclui a versão de tutti frutti.

Campanha

Na divulgação do produto nos anos 1990, duas crianças apareciam dentro de um iglu ensinando como fazer para o produto virar sorvete. Agora, para ativação da novidade, a campanha para Danoninho concebida pelo D-Studio - in-house montada para Danone, composta pelas agências OLIVER, SOKO e VMLY&R - aposta novamente no personagem.

Desta vez, o vídeo traz o ator já adulto, assistindo memes, lembrando de sua participação na campanha antiga e comparando coisas do passado, inclusive a forma como se consumia o próprio Danoninho Ice.

“Como Danoninho Ice voltou de um jeito diferente, usamos um link do passado, que ainda é atual, para criar um novo ritual de consumo”, diz Juliana Assad, gerente de marketing de Danoninho.

Para reforçar o lançamento, a marca também investe em ações com criadores de conteúdo no Tik Tok que tenham sinergia com as crianças de hoje e com as dos anos 1990.