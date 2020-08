Em cerca de uma semana após anunciar 4 milhões de reais aportados em 200 hotéis e pousadas de nove estados brasileiros, a Cerveja Corona anuncia que a partir de 31 de agosto, o site da campanha passa a dar acesso para que hotéis e pousadas se cadastrem e vendam suas diárias pelo período de dois meses sem pagar por nenhuma taxa de adesão ou pela realização das operações de compra e venda.

Para participar, os estabelecimentos podem acessar, e clicar na aba “Cadastrar meu hotel“. Já o público poderá clicar em “Destinos” e conhecer a lista de estabelecimentos disponíveis. Quem selecionar ao menos duas diária leva a primeira de graça.

As diárias são válidas até novembro de 2021 para que o consumidor utilize a hospedagem no momento mais seguro, seguindo as recomendações das organizações de saúde e autoridades locais por isso.

Na primeira fase da campanha 5 mil diárias foram oferecidas como cortesia. “Estamos muito felizes pela adesão do público e por poder apoiar esses negócios, que estão recebendo o aporte e capital de giro para continuar funcionando”, diz João Pedro Gentil Zattar, gerente de marketing de Corona.