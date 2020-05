Consumidor está cansado de um tipo de propaganda, revela estudo

Um estudo coordenado pela Adobe Advertising Cloud, com cerca de 1.000 consumidores e 500 profissionais de marketing globais, mostra que os consumidores querem propaganda, mas estão cansados de determinados discursos.

O resultado pode mudar a decisão dos anunciantes, já que, nos Estados Unidos, cerca de 1/3 deles pausaram seus investimentos no início da pandemia da covid-19.

Os consumidores estão cansados de publicidade com o tom de “estamos com você”. O que eles procuram são comerciais que mostrem os produtos de seu interesse e, por vezes, como as empresas estão ajudando as suas comunidades com soluções efetivas.

O público não quer deixar de receber anúncio, mas 90% espera uma propaganda relevante e segmentada para ele.

“É hora de se concentrar no essencial do dia a dia e nas coisas que afastam as preocupações da crise”, diz Keith Eadie, vice-presidente da Adobe Advertising Cloud.

O comportamento dos clientes também dá espaço para novas marcas ganharem relevância. Se a marca atender a uma necessidade, 56% dos consumidores serão receptivos a ela, mesmo que não houvesse familiaridade antes da pandemia.

“Apagar as luzes quando se trata de publicidade não é uma opção, por mais tentadora que seja. Hoje, trata-se de ajustar a estratégia e não reduzi-la”, afirma Eadie.