Como esta empresa cresceu 400% nos últimos três anos

Apesar dos inúmeros desafios impostos pela pandemia, não há como negar que ela colaborou com a aceleração do processo de transformação digital em todo o mundo. Afinal, com as restrições de funcionamento, companhias dos mais variados setores tiveram de investir em digitalização para que se mantivessem competitivas durante a crise.

Mas, se a importância da digitalização de processos e comunicações foi uma novidade para boa parte das companhias globais, outras já entendiam o poder e a relevância de construir e otimizar processos através da internet há mais tempo – e viram seus negócios crescerem ainda mais nesse período.

É o caso da V4 Company, uma das maiores redes de franquias de marketing digital do país. Focada na implementação de processos de venda pela internet, a empresa (que começou a funcionar na cozinha de uma casa na periferia de Canoas, no interior do Rio Grande do Sul), conta hoje com 200 escritórios espalhados pelo Brasil e cresce, em média, 13% ao mês. Entre 2019 e 2021, período duramente afetado pela pandemia, o crescimento registrado pela V4 foi de 400%.

O método V4 para impulsionar as vendas

Fundada em 2012 pelo empresário Dener Lippert, a V4 Company é uma assessoria de marketing digital estruturada em sistema de franquias que atua no growth de pequenas e médias empresas (e que carrega no portfólio de clientes nomes como Melissa, Lojas Lebes, SmartFit, Spotify, Lugano e Ortobom).

Para isso, a empresa criou uma metodologia própria, baseada em quatro pilares: tráfego, engajamento, conversão e retenção.

Desenvolvido após um estudo aprofundado com diversas empresas, o “método V4” deu tão certo que virou até tema de livro: o Cientista do Marketing, lançado no início do ano por Lippert.

“O meu foco não é ser autor, mas sim gerar valor para os meus clientes. O livro tem esse objetivo: ser uma ferramenta para formar os braços da V4 e melhorar a vida do cliente”, afirma o empresário – que também é categórico quando à efetividade da metodologia: “Esse modelo é a única forma de uma empresa crescer e isso é irrefutável. Qualquer negócio que queira crescer vai precisar trabalhar nestes quatro aspectos e, se ele não estiver crescendo, é porque um deles não está funcionando bem”, diz.

O marketing como ciência

Outro diferencial do modelo de negócio da V4 é que a empresa enxerga o marketing como uma ciência. Ou seja: todas as soluções são baseadas, antes de tudo, em dados. “O que nós fazemos na V4 não é arte, mas sim uma ciência que está totalmente alinhada com os objetivos de crescimento do negócio, independentemente de aspectos estéticos ou premiações – que, no final do dia, não geram nenhum valor em termos de vendas e crescimento para o negócio”, afirmou Lippert em entrevista recente à EXAME.

Assim, para além dos cuidados com a beleza e a estética de peças publicitárias, a V4 prioriza as vendas. Para o empresário, é isso que diferencia o serviço oferecido pela companhia das “velhas práticas” do mercado.

“Não nos preocupamos com quantos acessos o seu site terá nem com a quantidade de curtidas da sua rede social. Nos preocupamos com quantas vendas você faz e quanto você está faturando”, diz um dos anúncios da companhia.

É daí, inclusive, que surgiram os “quatro Vs” que dão o nome da empresa: Vender o seu produto, Vender mais vezes, Vender para mais pessoas e Vender pelo maior valor.

“Imagine um cliente que tem 100 mil reais, que gerariam 10 mil reais de rentabilidade se ele aplicasse no mercado. O papel do assessor [da V4] é fazer com que, ao invés de render 10%, esses 100 mil gerem 300 mil reais para esse cliente no curto prazo, aplicando o método [tráfego, engajamento, conversão e retenção] na própria empresa dele”, exemplifica Lippert.

Em outras palavras: o objetivo da V4 é transformar o orçamento dos clientes em mais dinheiro para que, assim, as empresas gerem mais resultados. E a estratégia parece estar funcionando. Após apresentar um lucro três vezes maior que o do ano passado em 2021, a empresa tem um ARR (Annual Recurring Revenue) de 100 milhões. E projeta um crescimento de 3,6 vezes para 2022.