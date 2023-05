Collabs em alta: agência Bridge+55 nasce para conectar marcas de luxo

Colaborações entre marcas de luxo, mais conhecidas como collabs, já são quase regra. As mais lembradas são as do universo da moda, como a da Nike com a Tiffany e Gucci com Adidas. Algumas vezes as parcerias acontecem entre segmentos diferentes, como Lanvin com a marca de beleza Carita.

Às vezes as colaborações acontecem no setor de serviços. As parcerias entre moda e hotelaria estão em alta. Dior, Bulgari, Missoni, Armani... todas essas entraram no segmento de hospitalidade, com maior ou menor sucesso. A empreitada mais recente nessa área foi a do hotel Loubotin. E vem aí o hotel Louis Vuitton.

Collabs são uma forma que as marcass encontraram para gerar burburinho, ganhar awareness e expandir o mercado endereçado. De olho nesse mercado nasce agora a agência brasileira Bridge+55, uma agência de relações públicas para construir conexões entre o público de alta renda.

Pontes entre marcas e pessoas

Lançada no Mandarin Oriental de Nova York na semana passada, durante uma série de eventos voltados para o empresariado brasileiro, a Bridge+55 nasce com a proposta de valor de ressignificar o conceito de PR para o mundo atual envolvendo a construção de parcerias estratégias entre marcas e pessoas.

A ideia, como diz o nome, é construir pontes. Beatriz Gerlack, fundadora da agência, tem mais de 15 anos de experiência no mercado de luxo nacional e internacional, sendo quase uma década dedicada a duas maisons do grupo LVMH, Dior e Rimowa.

No departamento de marketing dessas empresas, Gerlack organizou experiências exclusivas, eventos de moda, arte e cultura, além de fomentar parcerias com artistas. Um exemplo disso foi quando executou, juntamente com a matriz parisiense, a primeira exposição internacional da Dior na América Latina, no Instituto Tomie Ohtake.

Tânia Bulhões e hotel Rosewood

A semente da Bridge+55 nasceu quando Gerlack fez a ponte entre a marca Tania Bulhões e o hotel Rosewood São Paulo, gerando uma parceira com impacto financeiro e de branding para os dois lados.

“Acredito que o PR tradicional baseado no envio massificado de press releases e no uso de publi posts, para ficar em alguns exemplos, está ultrapassado”, diz Gerlack. “É necessário um entendimento profundo das marcas e pontos de conexão com as outras empresas e pessoas que gerem benefícios para todos os lados.”

A agência também já nasce dedicando um percentual da receita gerada por sua carteira de clientes para projetos sociais, como o “Nós do Morro do Vidigal”, no Rio de Janeiro, além da concepção de um projeto-piloto para ajudar pessoas com deficiência visual.