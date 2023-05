Isabel Oliveira Joalheria expande para Arábia Saudita com parceria exclusiva na Harvey Nichols

A joalheria brasileira Isabel Oliveira alcançou um novo espaço ao se tornar a primeira marca nacional a entrar no mercado da Arábia Saudita, por meio de uma parceria exclusiva com a renomada loja de grifes Harvey Nichols.

A Harvey Nichols, uma das maiores cadeias britânicas de lojas de luxo, conhecida por comercializar marcas como Chloe, Prada e Gucci, decidiu iniciar sua seção dedicada a joias na Arábia Saudita, dando à brasileira a chance de estrear durante o mês de Ramadã no país.

A chegada no país saudita foi fruto de um processo que começou muito antes. Cris Oliveira, diretora criativa da Isabel Oliveira Joalheria, em busca de internacionalizar a marca, participou de eventos de luxo importantes, como a Fórmula 1 e a Fórmula E, na Arábia Saudita. O objetivo era de entender melhor os interesses do consumidor local.

Após mais de um ano e meio de contatos e apresentações, o design exclusivo criado por Cris Oliveira abriu as portas para ingressar no time da Harvey Nichols, sendo aprovada para iniciar suas operações no país, em um mercado até então bastante restrito.

Caminho sustentável

A Isabel Oliveira Joalheria é uma marca que já galgou um certo espaço no Brasil, com lojas instaladas no Iguatemi Alphaville, CJ Mares e Anália Franco, além de atuar via e-commerce nos Estados Unidos, em Miami e Houston.

A grife se destaca pela escolha cuidadosa de suas gemas. Além disso, a produção é realizada seguindo rigorosos padrões de responsabilidade social e sustentabilidade.

O ouro utiliza é reciclado, processo conhecido como "ouro verde", eliminando os impactos ambientais da extração convencional.

Essa escolha está alinhada com o compromisso da marca com o meio ambiente, promovendo novos processos que reduzem a poluição e o consumo energético.