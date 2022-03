Clientes Mastercard ganham 50% de cashback no UberPass

Clientes Mastercard vão ter 50% de cashback no Uber Pass, programa da Uber que oferece descontos em viagens, entregas e mercado pelo valor mensal de 24,99 reais.

Portadores dos cartões Black e Platinum que fazem parte do programa “Mastercard Surpreenda” ganham o cashback na assinatura do Uber Pass durante até 12 meses. O cashback será creditado automaticamente na fatura do cartão.

Os clientes devem, primeiro, registrar-se no programa “Mastercard Surpreenda” e habilitar o cartão de crédito para os “Benefícios para o seu dia a dia”. A partir daí, é necessário assinar o Uber Pass com o mesmo cartão habilitado na plataforma.

Usuários já cadastrados no “Surpreenda” devem acessar o site do programa e habilitá-lo para o benefício Uber Pass, validando a operação com os 4 dígitos do cartão.

Em seguida, a assinatura do Uber Pass deve ser feita diretamente no aplicativo da Uber e a adesão deve ser feita até o dia 30 de junho de 2022.

Clientes Mastercard Black receberão por até 12 meses o cashback. Já clientes Platinum ganham até 6 meses. Usuários que tenham aderido ao Uber Pass com a oferta de um mês grátis recebem o cashback a partir do primeiro mês pago de assinatura Uber Pass.