Chapa Preta: publicitários negros pleitam diretoria do Clube de Criação

A diretoria do Clube de Criação, entidade sem fins lucrativos que anualmente realiza um dos festivais de criatividade mais importantes do Brasil, pode ser, pela primeira vez, totalmente formada por publicitários negros. Isto porque, até 25 de outubro, duas chapas concorrem ao pleito, sendo uma delas a Chapa Preta, que visa promover maior diversidade e avanço em iniciativas que promovam a equidade na propaganda brasileira.

O movimento ocorre dias depois do Clube de Criação ter apenas uma chapa na concorrência, sendo presidida por Renato Simões, publicitário envolvido diretamente na criação de um filme intitulado "Crise. Crie", produzido para divulgar o Festival de 2021.

Nele, momentos históricos trágicos, como a Inquisição, escravidão nos Estados Unidos, Guerra Civil Espanhola, Segunda Guerra Mundial e a recente Pandemia da Covid19 foram destacadas como crises e subvertidas em oportunidades para se criar movimentos artísticos, sociais e culturais.

Não tardou para que as pessoas se manifestassem contra o vídeo nas redes sociais. A ação e os comentários contra se espalharam, e a entidade em questão e a agência retiraram o vídeo do ar. Como resultado, as lideranças da Wieden + Kennedy foram desligadas, e uma nova eleição para o Clube de Criação foi chamada, agora formada por duas chapas, e sem Simões.

A Chapa Preta

A presidência da Chapa Preta fica a cargo de Joana Mendes, tendo Gabriela Moura como sua vice-presidenta. Completam a chapa: Israel Bastos e Robson Rodriguez como diretores administrativos, Epaminondas Paulino e Heitor Caetano como diretores de cultura, Erick Willmer e Jessyca Silva como diretores de divulgação, Alan de Sá e Renan Damascena como diretores de editorial, Pedro Balle e Thamara Pinheiro como diretores de relações sociais e Marcelo Augusto e Mariana Mendes como diretores secretários.

"A chapa nasceu de um incômodo de seus componentes por só verem a diversidade no discurso das empresas e das instituições que dizem os representar", diz nota da chapa.

Segundo os candidatos, até pouco tempo, poucos membros dos júris técnicos e palestrantes do festival promovido pelo Clube eram pessoas pretas. Além disso, o acesso de pretas e pretos como associados não condiz com a realidade salarial do mercado, tampouco com a situação econômica em que o país se encontra.

"Bem por isso, para oficializar a inscrição, foi preciso fazer o primeiro movimento: um financiamento coletivo lançado ao mercado para arrecadar o contingente financeiro para associar 11 dos 14 membros da chapa", dizem.

Dentre as suas propostas da Chapa Preta, destacam-se:

Criação de um Conselho Colaborativo, com pessoas do mercado à parte da diretoria, dentro da proporcionalidade da população, englobando pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e pessoas em situação de refúgio;

Parceria com o Observatório da Diversidade e entidades correlatas, visando promover e publicar pesquisas com dados estatísticos sobre a diversidade na propaganda;

Aproximar o Clube de estudantes de instituições menos visadas ou fora do eixo SP-RJ, com iniciativas que os façam acompanhar e engajar os debates do Festival do Clube de Criação e garantam fácil associação. Buscando potencializar a iniciativa dos Embaixadores do Clube de Criação;

Incentivar o aumento do número de associados negros e não-brancos, entre outras.

Atualmente, a Chapa Preta conta com o apoio público de agências como Mutato e Publicis. Para votar, é preciso ser sócio do Clube de Criação.