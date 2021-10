Eleva Educação lança plataforma pública sobre ações de sustentabilidade

O Eleva Educação lança, nesta semana, sua plataforma de sustentabilidade, chamada de “Um Futuro de Presente”, que dará mais transparência às atividades do grupo em relação aos temas de governança, responsabilidade social e ambiental. Além de relatórios e compromissos públicos, as ações de sustentabilidade do grupo estão concentradas no site, para que todos possam acompanhar.

Na plataforma, o público poderá acompanhar dados como o percentual de mulheres em cargos de liderança na instituição — que já está em 44%. Além disso, será possível verificar que 35% das unidades são abastecidas por energias renováveis, percentual que deve alcançar 45% até o final de 2021, e investimentos estimados de R$ 4 milhões em treinamentos, que incluem conscientização em diversidade e inclusão.

“Transformar vidas é o nosso objetivo, e a temática ESG é fundamental para garantirmos um futuro mais sustentável e consciente. A campanha “Um Futuro de Presente” mostra exatamente isso. Está cada dia mais evidente a importância da observância de aspectos ambientais, sociais e de governança no dia a dia das empresas, sobretudo as de educação, que têm como missão apoiar na formação de jovens”, declara Mariana Bokel, diretora de Marketing e Responsabilidade Social do Eleva Educação.

