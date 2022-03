Burger King dá whopper de graça para quem fizer denúncias de fake news

O Burger King vai aproveitar o próximo Dia da Mentira, 1º de abril, para convidar consumidores a "trocar" fake news por um sanduíche Whopper. A ação é feita em parceria com o Aos Fatos, que é uma agência independente de checagem de notícias do Brasil, e estará disponível para os clientes entre os dias 1º e 3 de abril. No entanto, ela é limitada às 300 primeiras pessoas que participarem da ação.

A empresa afirma que quer ajudar no debate sobre a disseminação de notícias falsas, principalmente nas redes sociais.

Os consumidores deverão enviar suas suspeitas de fake news diretamente para a atendente virtual Fátima, do Aos Fatos, no número (21) 99747-2441. Para participar da ação, o cliente precisa enviar a hashtag #WHOPPERDEVERDADE, e na sequência reportar o link da notícia falsa.

Após o envio, ele receberá automaticamente uma mensagem de resposta, contendo um cupom de desconto de R$ 14,90, valor equivalente ao sanduíche whopper, junto com o passo a passo para o resgate, que poderá ser realizado em uma compra a partir de R$ 29,90 para que o desconto seja aplicado no BK Delivery até 15 de abril de 2022. A fake news será avaliada posteriormente pela equipe do Aos Fatos.