Budweiser vai exibir jogos da NBA de graça. Como ficam as emissoras de TV?

A NBA (National Basketball Associaton) e Budweiser anunciaram nesta quarta-feira, dia 24, a ampliação da parceria entre elas em acordo inédito para o mercado global, que traz a marca apresentando transmissões de jogos ao vivo e gratuitos pela internet todas as semanas (sempre às quintas-feiras e domingos), além de conteúdos exclusivos para diversos canais e plataformas (incluindo ambiente digital), passando Bud à condição de emissora oficial da NBA no Brasil, em uma parceria de mídia para conectar e interagir diretamente com os fãs da liga.

Inovação abre um mundo de oportunidades para empresas dos mais variados setores. Veja como, no curso Inovação na Prática

O lançamento da nova parceria será nesta quinta-feira, dia 25, com a rodada dupla que traz Dallas Mavericks x Philaldelphia 76ers (21h) e New Orleans Pelicans vs Milwaukee Bucks (23h30min), ao vivo nos canais oficiais da NBA Brasil e de Bud no YouTube.

Apesar da transmissão dos jogos seguir em canais de televisão a cabo, a novidade apresenta mudanças significativas no modelo de negócio. Segundo Amir Somoggi, sócio da consultoria SportsValue especializada em análise esportiva, esta é uma ameaça para as emissoras se elas não oferecem mais atrativos para o espectador.

"Estamos vendo o crescimento das plataformas de streaming e o mesmo pode acontecer com mais marcas se associando a conteúdos relevantes como a NBA. A Budweiser é uma marca de cerveja que se apropria dos valores do esporte e pode conquistar uma fatia importante da audiência", afirma.

A marca de bebida irá além de oferecer partidas ao vivo, o exclusivo conteúdo NBA de Budweiser com formatos inusitados, identidade visual, linguagem e gráficos especiais, participação de criadores, convidados e programação local, criando interação e uma conexão direta com os fãs da liga (mais de 44 milhões, segundo pesquisa mais recente do Ibope/Repucom). A iniciativa, com a aquisição dos direitos de transmissão e a apresentação de conteúdos, é inédita dentro do universo esportivo e exclusiva de Budweiser Brasil.

"A cada ano, estreitamos ainda mais a nossa relação com os fãs do basquete no Brasil, aproximando as pessoas não apenas o jogo dentro da quadra, mas de toda a cultura que envolve a modalidade. Essa nova parceria, com a transmissão de jogos ao vivo pela internet, estreita ainda mais esses laços e é um passo importante nessa caminhada de democratizar ainda mais o esporte e facilitar o acesso para todos que gostam da modalidade", diz Alice Alcantara, head de Budweiser no Brasil.

Para Rodrigo Vicentini, head da NBA no Brasil, essa é uma nova história na relação entre liga e marca. "O novo acordo vai oferecer ao público de todo o país mais partidas, mais conteúdos e uma programação especial, pensada para os fãs apaixonados pelo nosso jogo. Vamos trabalhar juntos em outras iniciativas, explorando oportunidades e possibilidades no campo das mídias, aprimorando cada vez mais a experiência do fã", diz.

Enquanto os canais de televisão faturam em cima dos direitos de transmissão, o modelo de negócios da Budweiser e outras marcas que buscam se fortalecer com conteúdo digital está focado em coleta de dados e experiências mais direcionadas para o público.

"Um dos maiores exemplos da atualidade é a Amazon, conglomerado que faturou US$ 322 bilhões em 2020. Deste total US$ 22 bilhões em serviços de assinatura. Entretanto esse modelo que usa conteúdo e entretenimento de qualidade para entreter e conhecer o consumidor, se mostrou a alma do negócio e as marcas perceberam a importância de reproduzir essa iniciativa e apontam uma tendência para o futuro focando em personalização de conteúdo e aproximação com o consumidor", afirma.