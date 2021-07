Bolt se torna embaixador de cerveja da Ambev: 'precisamos curtir a vida'

O ex-velocista Usain Bolt conseguiu se tornar o único atleta na história a tornar-se tricampeão em duas modalidades de pista em Jogos Olímpicos com muito talento e dedicação. Agora, ele quer mostrar que além do esforço no trabalho é preciso também levar uma vida leve e, quando possível, acompanhado de uma cerveja.

Com essa premissa Bolt se torna embaixador da Michelob Ultra, cerveja 'low-carb' da Ambev. A novidade chega com a intenção de redefinir o conceito de bem-estar, ao mostrar que a cerveja não precisa ser uma barreira para quem busca um estilo de vida mais ativo.

"Gosto de ter um tempo para mim e com os amigos. Michelob Ultra é uma marca que combina com esse momento, pois todos nós trabalhamos duro para ser o melhor que podemos ser, mas também precisa aproveitar a vida e relaxar", diz Bolt em entrevista à EXAME.

Assim a marca se junta ao atleta reconhecido por seu estilo despojado dentro e fora das pistas. Para se tornar o homem mais rápido do planeta, Bolt sempre deu o seu melhor nas competições, mas nunca deixou de lado a curtição e a diversão. Agora, no atual momento da carreira, não tem sido diferente.

"Não tomo cerveja todos os dias, mas é parte da minha vida quando quero descontrair. Muitos acham que a vida é só trabalhar, mas é preciso parar um pouco para fazer o que gosta de forma equilibrada", afirma Bolt.

Essa é a primeira campanha global de Michelob Ultra. "Não poderíamos ter escolhido outra pessoa como embaixador, que não o Usain Bolt, que sabe equilibrar muito bem esses dois estilos, sempre com uma carreira vitoriosa. Para atingirmos nossos objetivos, não é preciso deixar tudo de lado", afirma Bruna Alonso, gerente de marketing de Michelob Ultra.

Segundo ela, a campanha visa dar vida a esse ponto de vista e reforçar nossa crença de que "Só vale se for pra curtir".

Um dos próximos momentos que Bolt pretende curtir é as Olimpíadas, mas dessa vez fora das pistas. "Estou ansioso para acompanhar os Jogos Olímpicos. Não tenho a chance de estar lá, mas verei tudo à distância".

Low-carb

Com 80% menos carboidratos que as cervejas comuns e apenas 79 calorias, Michelob Ultra busca ser leve e refrescante. Vendida em long neck de 355ml, a cerveja pode ser encontrada nas principais redes de supermercado do país, e pela internet, no Empório da Cerveja e Zé Delivery.