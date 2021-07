Ambev produz 270 mil unidades de bebida nutritiva para baixa renda

A Ambev, junto com diversos parceiros, produziu 270 mil unidades de um alimento líquido achocolatado à base de malte, adicionado de nutrientes, para doação. A bebida pronta para consumo será doada para famílias assistidas pela CUFA e Gerando Falcões para ajudar na alimentação em comunidades vulneráveis nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Desenvolvida dentro da Ambev após diversos estudos e análises, a bebida é considerada um alimento líquido pronto para o consumo à base de água e malte — ingrediente considerado altamente nutritivo — rico em vitaminas A, B6, D e E, fonte de vitaminas B1 e B2, Cálcio e Magnésio e adicionado de proteína vegetal.

A inovação foi feita em parceria com outras empresas como Tetra Pak, GlobalFruit, Smurfit Kapa, Vogler, MCassab, Tereos e Primeserv, e pode contribuir para complementar a alimentação de algumas famílias que estão em situação de vulnerabilidade.

As doações começam no dia 21 de julho, no Rio de Janeiro, com apoio da CUFA, que fará a entrega em comunidades cariocas. Em São Paulo, as doações devem acontecer a partir do dia 27, com apoio da Gerando Falcões em comunidades da Zona Leste.

