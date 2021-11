Black Friday: Burger King faz parceria com Casas Bahia e Ponto

Durante a Black Friday, a Via se junta ao Burger King para oferecer promoções para os clientes da Casas Bahia e Ponto. A parceria entre as marcas consiste em uma troca promocional: clientes do BK ganham acesso a produtos selecionados com até 50% de desconto no aplicativo das lojas, enquanto aqueles que comprarem produtos por meio do app da Casas Bahia e do Ponto têm acesso a uma oferta exclusiva do restaurante.

Quer dar um upgrade no seu currículo? Confira os cursos com descontos na Black Friday da EXAME Academy

Os clientes que fizerem compras nas Casas Bahia entre os dias 22 e 30 de novembro, poderão acessar a duas ofertas exclusivas de lanches, enquanto o comprador de Ponto se deliciará com um combo completo, que conta com: refil de refrigerante, batata, sanduíche e milk-shake.

“Queremos criar conversas que ultrapassem nosso ecossistema de varejo. A ideia é que parcerias como essa dialoguem com nosso consumidor, criem benefícios e reverberem positivamente, aumentando o engajamento do cliente com as nossas marcas”, diz Ilca Sierra, Chief Experience Marketing Office.

Para dar visibilidade à ação promocional, Casas Bahia e Ponto contarão com a ajuda de suas branding personas, o CB e o Pin, respectivamente. Os personagens vão interagir nas redes sociais e nos aplicativos com o BK, mostrando as ofertas imperdíveis e as inúmeras vantagens de se comprar pelo app.

“Estamos muito animados com essa parceria que já dura três anos. Para este ano diversificamos nossas promoções e nos unimos novamente a marcas que possuem a mesma sinergia que o Burger King. Durante esta Black Friday, queremos oferecer ofertas especiais e únicas, tanto para os nossos BK Lovers quanto para os consumidores das Casas Bahia e Ponto”, explica Juliana Cury, diretora de marketing e inovação da BK Brasil, máster franqueada do Burger King e Popeyes no país.

O cliente tem até dia 7 de dezembro para retirar seu benefício nas lojas físicas do Burger King.