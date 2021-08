Atlético-MG tem nova estratégia fora de campo: o marketing digital

No Brasil, desde os anos 90, o mundo digital evoluiu e tem ditado o rumo de consumo e comportamento do mercado. O marketing digital, que nada mais é do que a aplicação de estratégias para divulgar e promover marcas, serviços e produtos no universo online, ganhou bastante palco especialmente no ano passado, com a chegada da pandemia de covid-19, que obrigou as empresas a investirem em mídias online para sobreviver.

Pensando no quão essencial é a internet hoje em dia para as marcas, o clube de futebol da série A do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG, pensou fora da caixa e lançou uma plataforma própria de divulgação de anúncios publicitários. A equipe mineira conta com aproximadamente 9 milhões de torcedores e 75 mil sócios-torcedores Galo na Veia, o que aumenta a atratividade do negócio.

Em entrevista à EXAME, o diretor executivo do Atlético-MG, Plínio Signorini, explicou um pouco da estratégia do clube com o lançamento do Galo ADS. Segundo ele, a decisão de criar a plataforma levou em consideração a democratização do acesso dos empresários -- torcedores do Galo ou não -- para a conexão de seus produtos e serviços à comunidade de atleticanos.

“O grande sucesso de um negócio está ligado à distribuição. Quando ela é feita com inteligência, o resultado é melhor. Por isso, construímos o Galo ADS, para proporcionar o melhor resultado ao anunciante”, destacou Signorini.

Além disso, existe também a questão do poder aquisitivo das empresas. O pequeno ou médio empresário, muitas vezes, não consegue chegar a colocar o nome de sua empresa em uma camisa de time da série A. Isso porque o número de anúncios na camisa é limitado e o valor também foge ao alcance desses empresários. Como uma possível solução para isso, surgem as possibilidades que os meios digitais proporcionam.

Com a criação de uma plataforma de anúncios que leva o nome e, consequentemente, o peso do clube, qualquer empresa pode se conectar à torcida, por meio dos ativos digitais do Atlético. “Precisamos nos conectar com os torcedores e anunciantes onde eles estão: no mundo digital”, explica Signorini.

“Fizemos parceria com a FanHub, empresa especializada em inteligência de dados e anúncios digitais, para consolidar os dados dos torcedores e conhecê-los melhor. Quanto mais conhecemos o perfil e interesse de cada torcedor, melhor criamos produtos e apresentamos os melhores anunciantes, gerando novas fontes de receita para o Clube”, complementa o CEO do Atlético-MG.

Os meios digitais permitem que o clube tenha contato com grande parte da torcida, em diversos lugares do mundo. Como resultado, isso abre um leque de novas possibilidades para a instituição e, é claro, para os seus anunciantes, que não ficam presos apenas aos torcedores que vão aos jogos e visitam as lojas do clube.

Signorini exemplifica o bom uso das estratégias online pelo clube, dando números de vendas da camisa especial da equipe mineira, lançada em 2021, que faz reverência ao 113º aniversário do Galo. “As ações digitais, por exemplo, permitiram que pudéssemos vender milhares de camisas do Manto da Massa 113, para mais de 50 países. Nosso principal objetivo é furar a bolha e expandir consideravelmente nossa abrangência”, ressalta o CEO do Galo.

O marketing, não só o digital, tem como uma de suas principais estratégias fisgar o consumidor por meio do emocional. E um diferencial da Galo Ads para os anunciantes é que, ao colocar uma marca associada ao time, automaticamente esta marca é ligada à paixão dos torcedores pelo Atlético-MG, o que aumenta as chances de venda. Este, inclusive, é um dos princípios das marcas que estampam as camisas de clubes pelo mundo inteiro.

