Associação Brasileira de Anunciantes lança guia sobre marketing sustentável

A Associação Brasileira de Anunciantes - ABA - lançou nesta quarta (27), durante o Encontro Nacional de Anunciantes, o “Guia ABA sobre Marketing Sustentável 2030”. O material, produzido pelos Comitês de Comunicação & ESG e de Mídia da entidade, aponta as transformações que estão ocorrendo globalmente e mostram caminhos a seguir em busca de práticas ainda mais sustentáveis.

O conteúdo foi elaborado a partir de pesquisa liderada pela World Federation of Advertisers - WFA - em parceria com a Sustainable Transformational Practice, da Kantar, que identifica os cinco princípios-chave para impulsionar a sustentabilidade nas empresas. O estudo foi realizado entre outubro de 2022 e março de 2023, envolvendo 938 profissionais de marketing seniores, em 48 países, além de entrevistas com 10 especialistas em sustentabilidade e 18 CMOs globais.

Para Nelcina Tropardi, Presidente da ABA e Diretora Geral de Jurídico, RelGov, ESG e Compliance da Dasa, o marketing sustentável já é uma realidade. “Estamos presenciando condutas de sustentabilidade que vão muito além de mera tendência ou estratégia de marketing. As empresas enraizaram seus valores no compromisso de tomar para si o papel de agentes de mudança positiva.”.

O guia apresenta informações valiosas não apenas sobre os profissionais de marketing em si, mas de seu núcleo, e que influenciam nas ações e em suas comunicações, como os profissionais de relações públicas e de mídia. “As parcerias internas e externas continuam sendo essenciais e insubstituíveis nas empresas para a implementação e fortalecimento das melhores práticas de ESG, sobretudo no que se refere a ações a favor da política ambiental. Este guia, por exemplo, é apenas uma das demonstrações de como a união entre diferentes entidades pode resultar em um valioso e frutífero trabalho em prol dos departamentos de marketing do mundo todo, das empresas de diferentes segmentos e da sociedade de forma ampla.”, comenta Sandra Martinelli, CEO da ABA.

Fabíola Duarte, presidente do Comitê de Comunicação & ESG da ABA e Head of Communication da Diageo, destaca a importância de disseminar esse tipo de conhecimento. “Acredito firmemente que o marketing sustentável desempenha um papel crucial na construção de um mundo mais equilibrado e resiliente. Ao priorizarmos a transparência, a inclusão e o impacto ambiental positivo, não apenas atendemos às demandas dos consumidores conscientes, mas também contribuímos para a transformação de toda a indústria em direção a práticas mais conscientes”.

“Este é o segundo guia consecutivo sobre sustentabilidade que a ABA lança no mercado brasileiro, neste ano. Sempre atenta às melhores práticas globais, apontamos nesse documento, elaborado a partir de pesquisa liderada pela WFA, em parceria com a Kantar, as mais profundas transformações que estão acontecendo no mundo. Hoje, está claro para a indústria que o marketing sustentável não é apenas uma ferramenta de negócios, mas sim uma plataforma para catalisar mudanças significativas e responsáveis na sociedade”, comenta Marco Frade, VP do Comitê de Mídia da ABA e Head of eCommerce da Diageo.

A CEO da ABA, Sandra Martinelli, reforça outro tema importante discutido no guia. “Além de desencadear práticas ainda mais conscientes dentro das empresas e de ressaltar a importância das ações colaborativas entre diferentes atores, um dos principais propósitos deste guia é difundir o marketing circular e suas vertentes como formas de fortalecer o marketing sustentável. O conceito de marketing circular pode acelerar essa virada no jogo.”, analisa a executiva.