APP Brasil anuncia os vencedores do 22º Prêmio Contribuição Profissional

A Associação de Profissionais de Propaganda – APP Brasil, entidade que apoia e estimula as atividades da comunicação, anuncia os nomes dos vencedores da 22ª edição do Prêmio Contribuição Profissional. A cerimônia de premiação e entrega do Troféu Garra será realizada na terça (17), a partir das 19h, somente para convidados. Posteriormente, o evento ficará disponível no Youtube da APP Brasil.

Uma das premiações mais importantes da comunicação, o Troféu Garra visa homenagear profissionais que promovem e realizam ações que valorizam as atividades do mercado da comunicação. Profissionais que, ao longo dos últimos anos, apresentaram ideias inovadoras que beneficiam a atividade do setor.

A seleção aconteceu em duas fases: A diretoria da APP Brasil conduziu um extenso processo de avaliação, onde cada diretor apresentou suas recomendações, levando em conta as realizações de cada profissional ao longo do último ano, que serviu de base para a organização elaborar uma lista restrita, com os três profissionais mais citados em cada categoria,que foram submetidos novamente à votação da diretoria.

“O Troféu Garra é uma das premiações mais prestigiosas da comunicação e visa reconhecer aqueles que contribuem de forma significativa para o crescimento e a valorização de nossa indústria”, destaca Silvio Soledade, presidente da APP Brasil. “Este evento não é apenas uma celebração dos vencedores, mas também um testemunho do comprometimento da APP Brasil em reconhecer e incentivar a excelência em nosso mercado”.

Na cerimônia, os convidados poderão acompanhar as atividades realizadas pela APP Brasil em 2023 e a entrega do troféu para as categorias Profissional de Liderança, Liderança Regional, Atendimento e Negócios, Criação, Comunicação e Conteúdo, Diversidade e Inclusão, Educação, Tecnologia e Inovação, Mídia, Veículos e Plataformas, Marketing e Marcas, Planejamento e Estratégia e Prêmio Contribuição Profissional Especial.

"A produção de mais uma edição do Prêmio Contribuição Profissional é motivo de grande entusiasmo. Desde o momento da contagem dos votos, experimentamos uma alegria contagiante ao testemunhar a empolgação de cada premiado", ressalta Toninho Izidoro, diretor da APP Brasil. "Nesta edição, estamos trabalhando arduamente para entregar uma cerimônia de premiação que, sem dúvida alguma, refletirá o progresso notável da APP Brasil nestes últimos anos."

Confira a lista dos vencedores :

LIDERANÇA

Marcia Esteves - Lew'Lara\TBWA l ABAP

LIDERANÇA REGIONAL

Jailson de Sá - Acontecendo Aqui

ATENDIMENTO E NEGÓCIOS

Juliana Vilhena Nascimento - FCB/SIX | Grupo de Atendimento e Negócios

CRIAÇÃO

Deh Bastos - MAP Brasil

COMUNICAÇÃO E CONTEÚDO

Filipe Crespo - CreativosBR

DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Emília Rabello - NÓS | Novo Outdoor Social

EDUCAÇÃO

Valdir Cimino - FAAP | Associação Viva e Deixe Viver

MÍDIA

Fabio Freitas - FCB Brasil | Grupo de Mídia

MARKETING E MARCAS

Pedro Alvim - Magalu

PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA

Newton Nagumo - Grupo de Planejamento | Verde AgriTech

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Helenice Moura - A Liga Digital | Imbera Cooling

VEÍCULOS E PLATAFORMAS

Francisco Xavier (Chico Preto) - CHICOOH +

PRÊMIO CONTRIBUIÇÃO PROFISSIONAL ESPECIAL

Christina Carvalho Pinto - Hollun

O 22º Prêmio Contribuição Profissional conta com o apoio da Globo, Kantar IBOPE Media, Extreme Reach, SBT, Vivo, Compasso Coolab, Vert, ACidadeOn, EpFm, Três Corações, Grandes Nomes da Propaganda, Propmark e Folha de S. Paulo.