O poder transformador da leitura

A leitura é uma das ferramentas mais poderosas para transformar mentes, derrubar preconceitos e construir pontes entre pessoas e ideias. Para executivos que vivem em ambientes desafiadores, complexos e incertos, o hábito da leitura não é apenas um prazer, mas uma necessidade. Ela oferece um amplo espaço de reflexão, amplia horizontes e enriquece tanto as habilidades cognitivas quanto emocionais.. Neste artigo, compartilho como a leitura pode impactar positivamente sua vida profissional e pessoal, além de recomendar alguns dos meus livros favoritos de 2024.

A leitura como ponte para a diversidade

A leitura nos transporta para realidades distintas, expõe-nos a perspectivas únicas e nos ajuda a compreender e, muitas vezes, administrar, aquilo que é diferente. Ao explorar uma variedade de gêneros e autores somos desafiados a questionar nossos próprios (pre)conceitos e a enxergar o mundo por ângulos inéditos. É como diz a citação atribuída ao escritor norte-americano Mark Twain: “o homem que não lê bons livros não tem vantagem sobre o homem que não sabe ler.”

Essa diversidade literária é fundamental, especialmente para líderes e executivos que precisam tomar decisões em contextos complexos e multiculturais. Ler não é apenas sobre adquirir conhecimento técnico; é sobre aprender a construir pontes entre pessoas e ideias.

Desenvolvendo Empatia e Pensamento Crítico

A leitura, especialmente de ficção, melhora nossa capacidade de entender os outros. Ao acompanhar as emoções e desafios dos personagens, desenvolvemos maior empatia — uma habilidade crucial para liderar equipes. Além disso, a leitura de não ficção, como biografias ou análises históricas, aprimora o pensamento crítico, ajuda na compreensão de temas contemporâneos e na capacidade de resolver problemas de maneira criativa.

Um estudo da Universidade de Emory¹, nos Estados Unidos, mostrou que a leitura de romances literários ativa áreas do cérebro relacionadas à cognição social, ajudando-nos a entender melhor os pensamentos e intenções dos outros. Para executivos, essa competência é indispensável para o gerenciamento de conflitos e na construção de relações de confiança.

Faça da leitura uma rotina

Executivos frequentemente argumentam que “não têm tempo para ler”. No entanto, a leitura não precisa ser um hábito exclusivo para momentos de lazer e deve ser incorporada na rotina.

Seguem algumas dicas práticas para começar:

Estabeleça metas diárias ou semanais : mesmo 15 minutos por dia podem fazer diferença.

: mesmo 15 minutos por dia podem fazer diferença. Prefira qualidade à quantidade : escolha livros que realmente ressoem com você.

: escolha livros que realmente ressoem com você. Diversifique os formatos : experimente audiolivros, e-books ou até podcasts que falem sobre livros.

: experimente audiolivros, e-books ou até podcasts que falem sobre livros. Discuta o que leu: participe de grupos de leitura ou compartilhe insights com colegas de trabalho ou na sua plataforma de preferência.

Além disso, iniciativas como o projeto cultural do Fronteiras do Pensamento oferecem um espaço essencial para ampliar o conhecimento e desafiar ideias preconcebidas. Ao reunir alguns dos maiores intelectuais do mundo, o Fronteiras cria um ambiente em que incentiva a troca de ideias e promove a conexão entre diferentes saberes. Participar de encontros como esse é uma forma de complementar o hábito da leitura com debates profundos e reflexões que enriquecem a visão de mundo.

Recomendações: Meus Livros Favoritos de 2024

Mais do que conhecer a teoria, que tal começar 2025 colocando em prática? Compartilho a seguir alguns dos livros que foram fontes de inspiração no ano passado. Eles abrangem diferentes gêneros e temas, todos com lições valiosas para quem busca crescimento pessoal e profissional:

“Alienação e Aceleração: por uma Teoria Crítica da Temporalidade Tardo-Moderna” – Hartmut Rosa

A publicação analisa como a aceleração das mudanças tecnológicas e sociais impacta profundamente nossas vidas, gerando sentimentos de alienação. É essencial para quem busca refletir sobre o ritmo frenético do mundo moderno.

“O Animal Social” – Elliot Aronson

Obra clássica que explora como as interações sociais moldam nosso comportamento e identidade. Um mergulho fascinante na psicologia social, com implicações valiosas para líderes e gestores.

“Humanidade: uma História Otimista do Homem” – Rutger Bregman

Bregman desafia as visões pessimistas sobre a natureza humana e oferece uma perspectiva inspiradora sobre como a cooperação e a empatia moldaram a história da humanidade.

“Conversas Difíceis: como Discutir o que Mais Importa” – Bruce Patton, Douglas Stone e Sheila Heen

Um guia prático para enfrentar conversas desafiadoras no trabalho e na vida pessoal, com ferramentas úteis para melhorar a comunicação e fortalecer relacionamentos.

“Federer: o Homem que Mudou o Esporte” – Christopher Clarey

Uma biografia fascinante que revela a jornada de Roger Federer, explorando os bastidores de sua carreira e o impacto transformador que teve no mundo do esporte.

“O Homem que Queria Salvar o Mundo: uma Biografia de Sergio Vieira de Mello” – Samantha Power

A história inspiradora de Sergio Vieira de Mello, um dos diplomatas mais influentes da ONU, que dedicou a vida a causas humanitárias globais.

“O Fascismo da Cor: uma Radiografia do Racismo Nacional” – Muniz Sodré

Uma análise crítica e provocadora sobre o racismo estrutural no Brasil, essencial para quem busca compreender as raízes históricas e culturais dessa questão.

“O Despertar do Universo Consciente: um Manifesto para o Futuro da Humanidade” – Marcelo Gleiser

Uma reflexão filosófica e científica sobre o papel da consciência na evolução do universo e nas escolhas que moldarão o futuro.

“Jorge Amado: uma Biografia” – Joselia Aguiar

Um retrato abrangente de um dos maiores escritores brasileiros, sobre a vida, obra e o impacto cultural que deixou.

“Uma Rosa Só” – Muriel Barbery

Um romance delicado e poético que explora temas de identidade, pertencimento e amor, com reflexões profundas sobre a condição humana.

Esses livros não apenas oferecem insights valiosos, mas também estimulam a reflexão sobre diversos aspectos da vida e da liderança. Qualquer um deles é um excelente ponto de partida para quem deseja expandir seus horizontes.

Muito mais do que um passatempo, a leitura é uma janela para novas ideias, culturas e maneiras de pensar. Ela expande nossa mente, desafia preconceitos e nos prepara para liderar com mais empatia, criatividade e propósito. Por isso, minha sugestão é simples: escolha um livro e comece agora!