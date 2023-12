Whirlpool (WHRL4) paga R$ 527,7 milhões em dividendos hoje; saiba se você tem direito

A Whirlpool (WHRL4) distribui nesta segunda-feira, 18, R$ 527,7 milhões em dividendos – sendo R$ 367,8 milhões na modalidade intermediária, e R$ 159,8 milhões intercalares. Confira abaixo mais informações e descubra se você terá direito aos proventos da companhia.

Quanto a Whirlpool (WHRL4) vai pagar em dividendos por ação?

Em fato relevante, a Whirlpool (WHRL4) informou que a distribuição se dará da seguinte forma:

R$ 0,2373 por ação ordinária em dividendos intermediários;

R$ 0,2610 por ação preferencial em dividendos intermediários;

R$ 0,1031 por ação ordinária em dividendos intercalares;

R$ 0,1135 por ação preferencial em dividendos intercalares.

Quem tem direito a receber os dividendos da Whirlpool (WHRL4)?

O pagamento teve como base a posição acionária de 6 de dezembro (data com). As ações foram negociadas sem direito aos proventos a partir do dia 7 de dezembro.

Whirlpool (WHRL4) no 3º trimestre

A Whirlpool (WHRL4) registrou lucro líquido de US$ 83 milhões no terceiro trimestre, ou US$ 5,45 por ação ajustada, acima da previsão de US$ 4,27 dos analistas ouvidos pela FactSet. Na comparação anual, houve queda no lucro líquido, que havia sido de US$ 143 milhões visto no terceiro trimestre de 2022, mas crescimento no lucro por ação ajustado, que havia sido anteriormente de US$ 4,49.

As vendas da empresa foram de US$ 4,926 bilhões no período, com crescimento de 3% na comparação anual. A Whirlpool também reafirmou sua expectativa de vendas líquidas de aproximadamente US$ 19,4 bilhões no ano de 2023.

