Vale (VALE3): segundo analista, é hora de esquecer ação e investir nestas empresas

Vale (VALE3) não vive um momento ‘calmo’ em 2024. A empresa, que já vinha pressionada por conta do mercado chinês, sofreu mais um baque após os rumores de que Lula gostaria que Guido Mantega assumisse a presidência ou algum cargo relevante no board da maior mineradora do país.

Os rumores acabaram perdendo força no dia 26 de janeiro. Segundo o G1, Lula desistiu de tentar emplacar Mantega como CEO da mineradora.

Porém, os estragos já estavam feitos. Nos últimos 30 dias, as ações da Vale despencaram 10% por conta da conjuntura desses fatores. E o que já parecia complicado ainda pode ter novos desdobramentos…

Tornou-se notícia na última quinta-feira (25) que a BHP e a Samarco - uma joint venture da Vale com a BHP - foram multadas pela Justiça Federal em R$ 47,6 bilhões, por conta da tragédia de Mariana (MG).

Se você é ou quer se tornar acionista da mineradora deve estar em dúvida do que fazer com os papéis da empresa.

Para os analistas da Empiricus Research, maior casa de análise do Brasil, a resposta é clara: eles decidiram retirar as ações da carteira enquanto ela ainda dava lucro para quem acompanha as recomendações.

No portfólio da casa conhecido como “melhores ações da Bolsa”, comandado pelo analista Fernando Ferrer, as ações de VALE3 foram indicadas a R$ 30,47 no dia 28/04/2020 e vendidas a R$ 72,42 no dia 11/01/2024, totalizando 137% de lucro.

Quem seguiu a recomendação deve estar mais do que feliz, ainda mais sabendo que o analista retirou a mineradora da carteira antes dos acontecimentos recentes. Veja o que Ferrer disse a respeito de Vale:

‘Acho que, embora a empresa deva apresentar bons dados operacionais, o papel [VALE3] acaba ficando muito sensível à variação do preço do minério (e, portanto, dos estímulos chineses) e das possíveis ingerências políticas na empresa. Dado o histórico da companhia, Não acredito que o governo conseguiria emplacar o Mantega na presidência ou na presidência do conselho, mas mesmo assim isso acaba pesando sobre os papéis também - afirma o analista da Empiricus’

Analista acredita que momento é melhor para outras companhias

Além de todos esses fatores, os analistas destacam outros de extrema importância.

O minério de ferro está negociando em patamares muito elevados nos últimos dias. Toda a curva de preços futuros projetados também sugere preços elevados.

A princípio, isso poderia ser visto como uma boa notícia, pois flerta com alta rentabilidade para as mineradoras à frente.

Contudo, o alto patamar não parece condizente com a desaceleração da economia global, com o comportamento de outras commodities nem com os riscos hoje proeminentes associados à China.

Se levarmos em conta a dinâmica típica de reversão à média e uma sazonalidade menos favorável depois de um final de ano mais forte, poderíamos ter uma correção à frente.

Além disso, é importante ressaltar que o desempenho das ações ligadas ao chamado ‘ciclo doméstico’ é superior em relação ao desempenho das ações de commodity em momentos de queda dos juros.

Isso acontece porque, em momentos de alta de juros, as empresas menores sofrem mais e, por isso, ficam mais descontadas em relação às maiores empresas da Bolsa (como Vale).

Porém, em momentos de retomada, as empresas ‘nanicas’ tendem a superar a valorização das empresas do Ibovespa.

Toda essa conjuntura de fatores fez com que os analistas tirassem as ações da Vale da sua carteira recomendada. Eles acreditam que outras ações deverão superar o rendimento dela.

Para que você tenha ideia do potencial de valorização das ações, existe uma que pode dobrar em menos de 12 meses.

Trata-se de uma ação do setor de varejo que foi castigada em 2022 por erros operacionais cometidos ao longo do ano e o aumento da aversão ao risco dos investidores por conta da alta das taxas de juros.

Hoje ela está cotada em apenas R$ 11, mas em breve esse patamar deve mudar. Isso porque a empresa, antes considerada premium pelos investidores, hoje é avaliada como um case de turnaround (processo de uma empresa que está passando por dificuldades financeiras), o que aos olhos da equipe de analistas parece exagerado pela qualidade de seus ativos e histórico de execução.

Afinal, o ciclo de alta nas taxas de juros do país chegou ao fim, dando espaço para uma política monetária de afrouxamento, aumentando o apetite de risco dos investidores.

Por conta de todos esses fatores, a Empiricus acredita que existem outras ações mais interessantes para lucrar no momento.

Isso não significa que a Vale seja uma companhia ruim. Os analistas ressaltam apenas que o momento não favorece, mas deixam aberto para possíveis novas indicações no futuro a depender do que aconteça.

Trata-se de uma análise detalhada e criteriosa, já que existem mais de 400 empresas listadas em Bolsa.

A equipe de analistas acredita que os investidores que possuírem esses papéis em mãos hoje poderão ganhar um bom dinheiro.

Falando mais especificamente da ação que custa hoje 11 reais: segundo projeções, os investidores poderão dobrar o dinheiro em 12 meses.

Você pode conhecer cada uma das teses e decidir depois se quer realmente investir nelas.

* Este conteúdo é apresentado por Empiricus