Cresce número de assessores de investimentos no Brasil: vale a pena investir nessa carreira?

Como resultado da crescente procura por profissionais capazes de orientar indivíduos e empresas na tomada de decisões financeiras, uma profissão está se destacando dentre as mais promissoras do mercado financeiro: o assessor de investimentos.

Segundo relatório mensal da Ancord, associação responsável por certificar e credenciar esses profissionais, o número de assessores de investimentos certificados no Brasil cresceu 22% em 12 meses. Em julho de 2022, eram pouco mais de 19 mil assessores certificados no país. No ano seguinte, em julho de 2023, o número saltou para 23 mil.

Os resultados apresentados pelo levantamento mostram que a profissão de assessor de investimentos é bastante promissora e está em pleno crescimento. Mas vale a pena apostar todas as fichas e começar uma carreira como assessor de investimentos?

Vale a pena se tornar um assessor de investimentos?

A resposta para essa pergunta depende do perfil e dos objetivos de cada indivíduo. Para aqueles que buscam por um mercado de trabalho desafiador, dinâmico e com potencial de crescimento, a carreira de assessor de investimentos se destaca como uma opção atrativa. Segundo especialistas, essa é a profissão ideal para quem está disposto a investir em conhecimento e construir relacionamentos sólidos – sem medo dos desafios.

Além disso, alguns fatores podem trazer mais segurança quando há dúvidas se esse mercado de atuação é uma boa aposta. Veja abaixo.

Demanda crescente por profissionais

Faz tempo que indivíduos e empresas se atentaram à importância de uma boa gestão financeira. Por conta disso, a demanda por assessores de investimentos tem aumentado e criado um cenário propício para quem busca ingressar nessa carreira.

Salários costumam ser acima da média de mercado

Os salários para assessores de investimentos são bastante competitivos – e em alguns casos até acima da média do mercado –, em especial para profissionais bem-sucedidos que conseguem construir e manter uma carteira sólida de clientes. Além disso, os assessores contam com bônus e comissões que podem elevar as remunerações mensais.

Diversidade de oportunidades

O mercado financeiro oferece uma variedade de oportunidades, desde instituições financeiras tradicionais (como os bancos) até startups inovadoras. Além de ampliar o leque de posições disponíveis no mercado, essa variedade permite aos assessores escolher o ambiente que melhor se alinha com suas aspirações profissionais.

Independência profissional

Ser dono do próprio negócio é uma possibilidade para muitos assessores de investimentos. Ao trabalhar de forma independente, esses profissionais ganham mais autonomia e controle da carreira. No entanto, é preciso se dedicar para construir uma sólida rede de contatos e investir no desenvolvimento de fortes habilidades de vendas e marketing.

O que é preciso para ser um assessor de investimentos?

Para se tornar um assessor de investimentos, é preciso investir na capacitação profissional. Porém, muito mais do que possuir um diploma de nível superior – que não é pré-requisito estrito –, é necessário também apresentar um currículo vencedor, com certificações que atestem suas habilidades na área.

