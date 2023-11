Sabesp (SBSP3): BB Investimentos não se assusta com números do 3T23 e eleva recomendação

Os resultados da Sabesp (SBSP3) no terceiro trimestre deram os sinais que o BB Investimentos buscava na companhia. Ainda que o resultado financeiro tenha sido apontado como fraco, outros indicadores deram base para o banco não apenas revisar o preço-alvo, como elevar a recomendação de neutra para compra das ações.

Entre os números em destaque, o lucro líquido da Sabesp teve uma queda anual de 21,7%, totalizando R$ 846,3 milhões. Por outro lado, o Ebitda ajustado somou R$ 2,4 bilhões, alta de 13% frente ao ano passado. Como consequência, a margem Ebitda ajustada (sem receita de construção) atingiu 47,1% ante 46,1% em 2022.

Diante de números mistos, os papéis SBSP3 operaram a maior parte do pregão com forte volatilidade. Por volta das 17h45, as ações subiam 0,02%, cotadas a R$ 61,13.

Bom no operacional, ruim no financeiro

Em relatório publicado nesta sexta-feira, Rafael Dias, analista do BB Investimentos afirmam que os números do terceiro trimestre mostram “os primeiros sinais das melhorias implementadas pela nova gestão”, que tomou posse no início do ano. Para o banco, a Sabesp reportou um bom desempenho operacional, mas foi prejudicada na comparação anual pela base comparativa do resultado financeiro.

Essa base comparativa que o relatório cita é referente às variações monetárias e cambiais positivas. Diante disso, o resultado financeiro ficou negativo em R$ 428,9 milhões no terceiro trimestre, distante dos R$ 118,5 milhões contabilizados um ano antes. Ainda assim, entre julho e setembro, a receita operacional líquida, que considera a receita de construção, totalizou R$ 6,453 bilhões, um acréscimo anual de 7,8%.

Entre os fatores responsáveis pela alta, estão o reajuste tarifário de 9,6%, implementado em maio, e o aumento de 3,5% no volume faturado total. Junto a isso, o banco destaca programa de desligamento incentivado (PDVI) com adesão de 1.862 empregados.

“Aproveitamos para atualizar nosso modelo de avaliação, incorporando do PDVI, realizado no segundo trimestre, e a revisão tarifária extraordinária de abril de 2023 e apresentamos nosso novo preço alvo para dezembro de 2024 de R$ 76,50 por ação SBSP3 e elevamos nossa recomendação de neutra para compra”, diz o relatório.

