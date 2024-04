Nem PETR4 nem ITUB4: veja 4 ações que podem dobrar em até 18 meses

A Empiricus Research acaba de alertar os investidores sobre uma oportunidade que surgiu com 4 ações listadas na bolsa brasileira.

E não, isso não tem nada a ver com grandes nomes como Petrobras (PETR4), Itaú (ITUB4) ou mesmo a Ambev (ABEV3).

Embora essas sejam ações tradicionais e sólidas, que você poderia carregar por anos na sua carteira de investimentos se quisesse, elas não são as que oferecem a maior oportunidade de fazer dinheiro na bolsa, segundo Rodolfo Amstalden.

Amstalden é vice-presidente e sócio-fundador da Empiricus e está há mais de 20 anos no mercado de capitais. Além disso, ele também é responsável pela carteira de small caps da casa.

Trata-se de ações de empresas com um valor de mercado menor, mas que podem multiplicar o patrimônio de maneira exponencial em um curto espaço de tempo. “Estou falando de ações que podem subir mais 100%, 200%, 300%... e até mais de 800%”, explica.

É por isso que ele não recomenda ações como PETR4 ou ITUB4 hoje, dado que dificilmente elas poderiam passar por valorizações de até 800% na bolsa. É algo improvável de acontecer, sobretudo no curto prazo.

Mas com as small caps isso é totalmente possível. E a boa notícia é que o analista encontrou 4 nomes que estão “no ponto” para multiplicarem de valor. Ele acredita tanto nessas ações que, hoje, elas são as únicas a fazerem parte do seu portfólio de small caps.

Nas contas do analista, elas têm potencial para dobrar de valor em até 18 meses.

CONHEÇA 4 AÇÕES QUE PODEM DOBRAR O SEU PATRIMÔNIO EM ATÉ 18 MESES

100% de valorização é uma projeção conservadora para o histórico das small caps…

Mas cabe destacar que, embora Amstalden enxergue uma alta de 100% para as ações que está recomendando agora, essa pode ser uma projeção conservadora se analisarmos o histórico das small caps.

No histórico da carteira recomendada do analista, por exemplo, boa parte das recomendações superou com folga essa valorização. Na imagem abaixo, você pode conferir algumas das small caps que foram recomendadas pela equipe de análise da Empiricus nos últimos anos:

Imagem: Empiricus Research

Agora, gostaria que você reparasse em dois pontos da imagem acima:

As ações listadas eram, na época da recomendação, pouquíssimo conhecidas pelos investidores. Todas estavam fora do radar e longe de serem “queridinhas”; Valorizações acima de 100% são muito comuns para essa classe de ações, que são pequenas e têm muito espaço para crescer na bolsa.

Além disso, você pode notar que aqueles que seguiram as recomendações do analista e sua equipe puderam ter lucros superiores a 800% com apenas uma ação, como foi o caso da Sinqia (SQIA3) entre 2015 e 2022.

Na prática, quem investiu nesta ação teve a oportunidade de transformar:

R$ 1 mil em R$ 9.130 ;

R$ 5 mil em R$ 45.650 ;

R$ 15 mil em mais de 1 milhão de reais .

Mas é claro que lucros passados não são garantia de retornos futuros. Apenas estou te contando tudo isso para que você perceba o potencial que existe em investir em ações small caps quando há a oportunidade.

E, felizmente, agora você está de frente para 4 oportunidades para buscar lucros semelhantes aos que eu te mostrei acima. Isso porque Amstalden selecionou 4 ações que ele acredita terem o potencial para valorizar 100% em até 18 meses, o mesmo que dobrar o dinheiro investido.

E, como já ficou provado, essa pode ser uma projeção conservadora, uma vez que estamos falando de ações com histórico de valorização muito superior a este.

Uma das 4 ações recomendadas pelo analista agora, por exemplo, está subindo 287% nos últimos 12 meses. Ou seja, superou a projeção de Amstalden muito antes dos 18 meses estipulados. Veja:

Imagem: Google Finance (27/03/2024).

CONHEÇA 4 AÇÕES QUE PODEM DOBRAR O SEU PATRIMÔNIO EM ATÉ 18 MESES

Mas Rodolfo destaca que essa ação ainda nem atingiu todo o seu potencial. “Ela ainda negocia a valores muito baratos, porque perdeu muito valor em tempos pandêmicos. A gente acredita que é só o começo”, explica.

Rodolfo está tão convicto sobre essas ações que na próxima segunda-feira, 8 de abril, ele vai liberar os nomes de todas as 4 small caps em que está apostando para todos os investidores interessados.

Além disso, ele vai oferecer um “seguro” para aqueles que decidirem investir nas ações recomendadas.

Veja como receber os nomes das 4 small caps que podem dobrar de valor em até 18 meses

O nível de comprometimento de Rodolfo Amstalden com as recomendações é sério. Prova disso é que ele está disposto a oferecer aos investidores um “seguro” caso a projeção de lucros dada por ele não se concretize com nenhum dos papéis no tempo estipulado.

Rodolfo entende que investir em small caps envolve mais riscos do que investir nas grandes ações listadas em bolsa e alerta para que o investidor dedique apenas uma pequena parcela do patrimônio para essa classe de ativos, em busca de valorizações exponenciais.

É justamente por esse motivo que ele está disposto a fazer uma cláusula como essa. Para passar a segurança que o investidor necessita para poder “molhar os pés” nas small caps e ter a chance de buscar lucros que realmente podem mudar a vida financeira.

Portanto, se essa oportunidade faz sentido para você, sugiro que se cadastre no botão abaixo e participe do evento-revelação que acontecerá no dia 8 de abril.

Nesta data, Rodolfo Amstalden vai revelar como os investidores podem ter acesso às 4 ações recomendadas por ele, como investir em todas elas, suas teses de investimento e, é claro, os termos da cláusula apresentada acima.

A participação no evento é totalmente gratuita. Basta reservar a sua vaga clicando no botão abaixo e aguardar pelas próximas instruções no seu e-mail.

CONHEÇA 4 AÇÕES QUE PODEM DOBRAR O SEU PATRIMÔNIO EM ATÉ 18 MESES

* Este conteúdo é apresentado por Empiricus